Epifania cotidiana

"'Sabe o que é? Eu nunca estou atrasada. Eu estou sempre no tempo certo', disse-me a motorista do Uber". Fábio Panone Lopes / Especial

Chuva forte. Alagamentos. Deslizamentos de terra. Áreas de risco. Desabrigados e desalojados. Especialistas revisitados. Tragédia climática iminente. Os últimos dias parecem déjà vu, aquela expressão francesa que traz a sensação de já termos vivido isso antes.

Um monte de factuais que, na vida de uma jornalista de redação, deixam a rotina ainda mais movimentada. Feriadão. Será preciso repensar os planos? Lembro que estamos em junho e já trabalhei 13 domingos. Talvez tenha créditos. Mas até para alguém como eu, que raramente perde as oportunidades de aproveitar a vida, a dúvida aparece: e se for algo parecido com maio de 2024? Tudo bem estar longe de casa? Do trabalho? Da rotina?

Leia Mais Algoritmo da vida real

Estudiosos garantem que não será como antes. Amém. Mas as rotinas seguem impactadas. Encontro o escritor Marcelino Freire no aeroporto. Comento que ele fez o encerramento de um curso de poesia em que participei. Ele relata que a imersão que participaria no feriadão foi cancelada e ele voltaria a SP, apenas um dia depois de ter chegado ao RS. Falamos mais algumas amenidades, refletimos sobre o clima e o descaso para solucionar problemas pontuais e, antes de seguirmos caminhos distintos, compactuamos com a possibilidade de, ao menos, podermos seguir.

Leia Mais Nossas fotos ajudam a lembrar quem somos

Hesitante, lembro a sentença que ouvi durante a semana, de uma motorista de Uber. Falávamos sobre a chuva — mais precisamente, sobre o impacto da chuva no humor das pessoas e no trânsito. E dos desafios que surgem para alguém que passa o dia todo dentro de um carro ouvindo pessoas.

— Sabe o que é? Eu nunca estou atrasada. Eu estou sempre no tempo certo — disse-me ela.

No desencadeamento da conversa, percebi que essa foi a forma adotada para ela não se estressar, nem com o atraso, nem com a pressa dos clientes. Entendeu que tem limitações e as banca mesmo em situações desgastantes. Achei uma percepção quase poética.

Leia Mais Maternidade que reverbera