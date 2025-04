Voltei a sonhar, mas não do mesmo jeito

Voltar a sonhar é diferente de sonhar de novo. Sonhar de novo é meio automático, como quem refaz uma receita no susto, com os mesmos ingredientes, esperando que agora dê certo. Voltar a sonhar, não. É coisa trabalhada, remexida, igual massa de pão sovada com força e paciência. É como se a gente precisasse desenterrar a farinha do fundo do armário, limpar a bancada da alma e dizer: Bora, minha filha. Já chorou, já quebrou, agora vamos fazer render.

Outro dia, lavando louça e ouvindo uma playlist cheia de lembrança, me peguei pensando nisso. Lembrei da frase da Rupi Kaur: eu costumava sonhar em ser tão forte que nada pudesse me abalar. Agora, sou. E tudo que sonho é amolecer. Pensei: mulher que é mãe, que trabalha, que tenta manter a casa em pé e ainda sorri com os olhos, tem dessas fases. A gente endurece pra não cair, e depois aprende que viver mesmo é quando a gente pode, enfim, descansar o peito.

Voltar a sonhar, pra mim, veio num intervalo de almoço atrasado, com uma criança no colo e a panela de pressão chiando. Veio quando percebi que estava deixando meus sonhos em banho-maria, enquanto virava o mundo pra dar conta dos outros. E olha, não tô reclamando, não. A gente ama com força, cuida com gosto. Mas tem hora que o corpo senta antes da alma. E é nesse silêncio que a coragem aparece.

Cora Coralina dizia que coragem é ir atrás do sonho mesmo quando todo mundo diz que é impossível. E olha que ela sabia das coisas. Mulher goiana, daquelas que não se abalam com vento fraco. Que escreve como quem planta. Eu fico imaginando ela mexendo um tacho de doce e pensando poesia. Talvez seja isso que a gente precise: adoçar a vida com os próprios versos, mesmo que ninguém leia.

No Sul, Cecília Meireles já falava do não-caminho, do jeito livre de existir. A gente que é do marketing vive de plano, de funil, de estratégia. Mas a vida real é mais curva que planilha. A gente desaprende o script pra aprender o improviso. O sonho, quando volta, não volta do mesmo jeito — volta mais maduro, mais paciente, com cheiro de café passado e esperança quente.

E sabe, minha mãe também sonhou pra que eu pudesse sonhar. Isso Rupi Kaur escreveu com alma de filha. A gente carrega sonho antigo, reciclado, herdado, remendado. Sonho que muda de forma, mas nunca de essência.

