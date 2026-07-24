Heranças inúteis

"Existe amor em muitas das receitas que ela fazia, nos almoços barulhentos, nas mesas cheias, no jeito como ela cuidava da família. Os potes eram só consequência da ótima cozinheira que ela era". Deise Lume / Especial

Minha bisavó faleceu deixando uma herança muito específica. Lembro-me até hoje de um paredão na sua casa com um armário que guardava muitos (mas muitos mesmo) potes de vidro vazios. Durante a vida, ela os guardava porque realmente fazia uso deles. Ela armazenava molho, tempero, feijão, bolacha, qualquer coisa que pudesse caber ali. Mas, após a sua morte, alguém precisou se livrar da infinidade de potes porque eles já não teriam serventia.

E foi justamente nesse fragmento de lembrança que comecei a pensar em tudo aquilo que vamos deixar quando partirmos daqui.

É claro que, brincadeiras à parte, minha bisa deixou um legado gigantesco. Minhas melhores lembranças de infância aconteceram na sua casa. Existe amor em muitas das receitas que ela fazia, nos almoços barulhentos, nas mesas cheias, no jeito como ela cuidava da família. Os potes eram só consequência da ótima cozinheira que ela era. Ainda assim, é impossível não achar um pouco engraçado pensar que alguém teve que desapegar, pote por pote, de toda aquela coleção depois da sua morte.

Agora estou aqui pensando no que eu deixaria para trás se partisse hoje. E tenho certeza de que alguém olharia para a minha coleção de cristais e perguntaria, sinceramente confuso: por que alguém resolve colecionar um monte de pedras?

Talvez viver seja exatamente isso também... Acumular pequenas inutilidades carregadas de sentido. Mesmo que esses objetos só façam sentido para quem os ama. Coisas que, vistas de fora, parecem excessos; porém, quando vistas de dentro, parecem pedaços de uma vida inteira.

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Vou deixar de lado a brutalidade da morte e me apegar ao que há de mais humano nisso tudo: cedo ou tarde, alguém terá que abrir nossos armários, esvaziar nossas gavetas e decidir o que permanece e o que vai embora. Afinal, a morte ainda é uma das poucas certezas que temos.

Não digo isso porque devemos nos desfazer daquilo que amamos. Viver também é colecionar afetos em forma de objetos. Mas talvez exista alguma sabedoria em deixar alguns espaços livres. Até porque, espaços completamente cheios não recebem nada de novo. Então seria como esvaziar gavetas em dezembro na esperança silenciosa de entrar no ano seguinte com espaços livres para novas possibilidades.