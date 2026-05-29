Tem espaço pra mim?

"A necessidade de validação continua operando, às vezes de forma tão sutil que passa despercebida." Arte de Deise Lume / Especial

Tem uma cena que já se tornou senso comum na memória de muita gente: a aula de educação física, os times sendo formados, e alguns de nós ali, em silêncio, torcendo para sermos escolhidos. Não importava tanto o jogo, muito menos o resultado; o que importava mesmo era ser lembrado e considerado. Como se, naquele instante, alguém pudesse confirmar que éramos suficientes.

Crescer não apaga essa lógica. Só a sofistica. A necessidade de validação continua operando, às vezes de forma tão sutil que passa despercebida. A gente muda de cenário, de linguagem, de roupa, mas em alguma medida segue esperando que nos deem um lugar. Seja por meio de um convite, de determinado reconhecimento, de uma autorização silenciosa para existir dentro de um espaço que parece já estar ocupado por outros.

O problema é que essa espera cobra caro. Digo isso porque quando a pergunta central vira “onde é que tem espaço para mim?”, a gente corre o risco de esquecer uma possibilidade mais honesta: a de ocupar espaços. Não como invasão, mas como existência. Não como concessão alheia, mas como afirmação própria.

E é curioso perceber que, muitas vezes, nem queremos exatamente aquele lugar específico. O que queremos é a sensação de que poderíamos estar ali. De que seríamos aceitos, caso assim quiséssemos. Importante observar que há uma diferença sutil entre desejar um espaço e desejar validação. Confundir as duas coisas pode nos levar a aceitar quase qualquer cenário, desde que ele nos ofereça algum tipo de pertencimento.

É aí que mora a armadilha silenciosa: a de se encaixar onde não há encaixe, de se adaptar até perder contorno, de se reduzir para caber. Em nome de não ficar de fora, a gente negocia partes de si. Vai diminuindo arestas, silenciando vontades, ajustando a própria forma até que ela se torne aceitável. Mas aceitável para quem?

Pertencer é, sim, uma necessidade humana. A gente precisa de vínculos, de troca, de reconhecimento. Mas existe uma linha tênue entre pertencer e se apagar. Entre fazer parte e desaparecer dentro disso. Talvez seja urgente lembrar que ocupar um lugar não deveria exigir que a gente deixe pedaços pelo caminho. Que existir em um espaço não deveria depender de versões menores de nós mesmos. E que ser escolhido, no fim das contas, não pode ser mais importante do que continuar inteiro.