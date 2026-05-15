Não é para mim

"Demorei, mas aprendi que tudo bem se o meu ritmo não coincide com o dos outros". Deise Lume / Especial

Passei anos comprando toucas sempre que o inverno chegava. Na loja, diante do espelho, eu encontrava um jeito de acreditar que, sim, daquela vez seria diferente — eu usaria. Mas bastavam os primeiros dias de frio para a realidade se impor: as toucas permaneciam intocadas. Eu as achava lindas, claro. Quer dizer… nos outros. Neles, havia estilo. Já em mim, nunca parecia funcionar.

E foi assim que acumulei uma gaveta inteira de promessas que não se cumpriram. E de toucas.

Algo parecido aconteceu quando decidi acordar (muito) cedo para ir à academia antes de o dia sequer existir. A ideia não nasceu em mim, e sim foi fruto do espelhamento. Eu vi alguém fazendo, funcionando, rendendo. E acreditei que aquilo também me serviria. Não considerei rotina, nem contexto, nem corpo. Só comparei. E, nessa balança injusta, perdi. Na ânsia de não ficar para trás, passei a insistir em algo que simplesmente não cabia no meu dia (ou, mais honestamente, em mim, uma pessoa noturna). Demorei, mas aprendi que tudo bem se o meu ritmo não coincide com o dos outros.

Também não faz tanto tempo que comprei, finalmente, uma fonte de água. Era um desejo antigo. Durante anos, idealizei o som leve da água correndo enquanto eu descansava ou trabalhava. Parecia perfeito. Mas bastaram poucos usos para perceber o contrário: o barulho não acalmava, e sim me incomodava profundamente. Irritava mesmo.

Ainda assim, insisti por um tempo. Vivi a fase da negação talvez por apego à ideia, e não ao objeto. Fiz isso até aceitar que algumas coisas funcionam melhor na imaginação do que na vida real. E foi nessa mesma lógica que também demorei para aceitar que toucas não são para mim. E elas são só um exemplo entre tantos outros, porque eu poderia fazer uma lista com coisas que parecem funcionar perfeitamente nos outros, mas que não encontram lugar em mim.

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Acontece que essa vontade de fazer parte é quase automática. A gente vê algo dando certo e, sem pensar muito, transforma aquilo em referência. Afinal, jogue a primeira pedra quem nunca quis comprar um livro de colorir só porque todo mundo estava comprando. É curioso: a gente quer pertencer, quer que a vida funcione como funciona para os outros, e, ainda assim, quer ser único.