Morte não chorada

"A verdade é que aprendemos errado como o luto deve parecer". Deise Lume / Especial

Enfrentei algumas mortes durante a vida sem registrar lágrimas, mesmo tomado pela dor. Pensei nisso recentemente, da forma mais inesperada possível: assistindo a um reality show. O pai de uma das participantes faleceu dois dias antes da final, e por mais abalada que ela estivesse, ainda assim houve críticas e comentários no vasto e destutelado tribunal da internet. “Por que ela não está chorando o tanto que deveria?”, pipocou a pergunta.

A verdade é que aprendemos errado como o luto deve parecer. Ao longo dos anos, fosse com filmes ou novelas, o que assistimos sempre foi um luto performático: tem que chorar a ponto de encharcar o rosto, tem que haver gritaria, o desespero tem que ser um alarde indiscutível para que todos possam ter certeza de que a dor está presente. Porém, quando alguém foge desse modelo, abre-se espaço para críticas. Onde estão as lágrimas?

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Acontece que o cérebro tem seus truques. Diante de uma notícia impactante, o estado de choque serve também como proteção. Em um primeiro momento, não se fala nem da negação em si, mas na descrença do fato, já que a mente nem chega a processar aquele momento como algo real. Assim como um disjuntor que desarma quando a carga é alta para não queimar tudo, apenas petrificamos. É o cérebro em estado de anestesia, esperando a deixa para enfim se libertar e sentir tudo aquilo que deve e precisa. Mas quando é que estamos prontos para viver o luto?

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Em um programa de confinamento que já beira os 100 dias, a exaustão emocional é fortalecida pela desconexão com o mundo real, o estresse contínuo, a privação alimentar e do sono, as provas de resistência e tantos outros fatores. Mas, mesmo aqui fora, também é possível viver o “mundo de verdade” sem processar a dor de uma perda de imediato. Algumas ausências são sentidas com o tempo, digeridas na falta e aceitas se tivermos sorte. Fato é que nem toda dor faz barulho — o luto também pode ser silencioso.