Pedro Guerra Kuman

Pedro Guerra

Escritor com 21 livros publicados, vencedor do Açorianos. Jornalista de formação, especialista em Neurociência e pós-graduado em Saúde Mental. Trabalha como palestrante há 14 anos.

Crônica
Opinião

Morte não chorada

Nem toda dor faz barulho e o luto também pode ser silencioso

Pedro Guerra Kuman

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