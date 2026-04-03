Pedro Guerra Kuman

Pedro Guerra

Escritor com 21 livros publicados, vencedor do Açorianos. Jornalista de formação, especialista em Neurociência e pós-graduado em Saúde Mental. Trabalha como palestrante há 14 anos.

Crônica
Opinião

Não quero ser pai

Na pressa de sobreviver, esquecemos que viver também importa

Pedro Guerra Kuman

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