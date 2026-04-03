Não quero ser pai

"Estamos cansados — todos estamos. Mas assumir a responsabilidade por um novo ser humano é uma escolha pessoal". Deise Lume / Divulgação

Eu não teria tempo para ser pai. E é justamente por isso que não me tornarei um.

Falo de prioridades: ninguém é ocupado o tempo todo. Caso tivesse um filho, certamente deslocaria compromissos, mundos e fundos para atender às demandas de alguém que, ao menos até certa idade, não pode (e nem deve) se governar sozinho. Mesmo que os últimos anos tenham alterado profundamente nossas agendas e a maleabilidade do tempo, existe uma máxima que deveria ser universal: filho sempre é prioridade.

Recentemente, assisti ao documentário-reportagem A anatomia do post e encontrei pais frustrados com o tempo que seus filhos passam em frente ao celular. Minha reação foi inevitável: se adolescentes de 14 ou 15 anos despendem horas a fio em frente à tela, parte da responsabilidade está nos próprios adultos. Até porque, nenhum celular cai do céu e nenhuma conta de internet se paga sozinha.

A defesa dos responsáveis costuma ser a mesma: hoje tudo é tão difícil, há tanto para fazer e tão pouco tempo para tudo ser feito… Da mesma forma que ninguém compra um carro sem ter condições para dirigir, aqui, a regra também é clara: não se torne pai ou mãe se não houver tempo para ser.

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Estamos cansados — todos estamos. Mas assumir a responsabilidade por um novo ser humano é uma escolha pessoal. E nela deve caber o compromisso de oferecer à criança ou ao adolescente o melhor que podemos enquanto seres humanos já maduros. Eu sei que outra defesa é a de que sempre fazemos o nosso máximo, mas e se o que falta justamente for o mínimo? Estou falando de pais emocionalmente presentes.

Sim, os adultos precisam trabalhar para colocar comida na mesa. Mas comida por si só não sustenta. Criar uma criança vai além: exige atenção, cuidado e a sensibilidade de impor limites. Hoje, com medo de parecerem vilões, muitos adultos fazem do “sim” absoluto um Merthiolate universal — é o remédio que tudo resolve, tudo cura.