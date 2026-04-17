Pedro Guerra Kuman

Pedro Guerra

Escritor com 21 livros publicados, vencedor do Açorianos. Jornalista de formação, especialista em Neurociência e pós-graduado em Saúde Mental. Trabalha como palestrante há 14 anos.

Crônica
Opinião

A insuportável ideia de sermos os culpados

Enquanto a gente se protege da culpa, também se afasta da possibilidade de mudança

Pedro Guerra Kuman

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