A insuportável ideia de sermos os culpados

"Criamos justificativas, deslocamos responsabilidades, suavizamos o impacto das nossas ações, tudo para evitar o desconforto de nos enxergarmos com mais honestidade". Deise Lume / Especial

Existe um tipo de verdade que não é difícil de entender; é difícil de suportar. Ignaz Semmelweis descobriu isso na prática. Médico húngaro nascido no início do século 19, ele começou a observar algo estranho: mulheres morriam muito mais em uma ala do hospital do que em outra. Não era acaso. Não era azar. Era padrão.

Quando decidiu investigar, encontrou uma explicação desconfortável. Médicos e estudantes saíam de autópsias direto para os partos, sem lavar as mãos. Sem saber, estavam levando infecção para dentro das salas onde vidas começavam. A solução, no entanto, era simples: higiene. Ao implementar a lavagem das mãos com solução de cloro, as mortes despencaram.

Mas o que parecia uma resposta óbvia encontrou resistência. Não porque faltavam evidências suficientes, mas porque a ideia era emocionalmente insuportável. Aceitar aquela descoberta significava encarar algo muito maior do que um erro técnico. Significava admitir participação direta na morte de pacientes. E isso, para muitos, era inaceitável.

Sem aliados, sem reconhecimento e considerado insistente demais, Semmelweis passou anos tentando convencer outros médicos. Não conseguiu. Foi desacreditado, isolado e, mais tarde, internado em um asilo, onde morreu jovem — possivelmente de uma infecção. Uma ironia dura para alguém que passou a vida tentando evitá-las.

Hoje, ele é lembrado como o pai da antisepsia.

Mas talvez o mais importante da sua história não esteja na descoberta em si, e sim na reação que ela provocou. A psicologia explica esse movimento com bastante clareza: quando a culpa ameaça demais, ela deixa de ser elaborada e passa a ser combatida. Em vez de reflexão, surgem defesa, descrença, irritação. A mente tenta preservar algo essencial — a própria imagem.

Assumir a responsabilidade nem sempre é só reconhecer um erro. Às vezes, é confrontar uma versão de si mesmo que não combina com quem se gostaria de ser. E, diante disso, o caminho mais fácil é negar.

Seguimos fazendo isso até hoje. Em relações, no trabalho, nas pequenas escolhas cotidianas. Criamos justificativas, deslocamos responsabilidades, suavizamos o impacto das nossas ações, tudo para evitar o desconforto de nos enxergarmos com mais honestidade. O problema é que, enquanto a gente se protege da culpa, também se afasta da possibilidade de mudança.