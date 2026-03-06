 O alívio de não ser tão importante

"Gostamos de acreditar que somos protagonistas da nossa própria história — e, em alguma medida, somos mesmo. A questão é que, na vida dos outros, na maioria das vezes a gente é só figurante." Deise Lume / Especial

No início dos anos 2000, um estudante entrou numa sala cheia usando uma camiseta considerada constrangedora. Não era provocação nem descuido: era parte de um experimento de psicologia social. Depois de alguns minutos entre olhares dispersos e conversas paralelas, perguntaram a ele quantas pessoas haviam reparado. “Metade da sala”, respondeu confiante. Porém, na prática, pouco mais de um quinto percebeu.

Lembrei dessa história dias atrás, quando um amigo me disse: nós não somos tão importantes assim.

Nós, pessoas de pensamento acelerado, tendemos a acreditar que a catástrofe é uma certeza que eventualmente vai nos encontrar. Antecipamos cenários inexistentes, ensaiamos diálogos que nunca existirão, prevemos um enredo que, de tanto ninguém querer ver, ele nem mesmo acontece. Gostamos de acreditar que somos protagonistas da nossa própria história — e, em alguma medida, somos mesmo. A questão é que, na vida dos outros, na maioria das vezes a gente é só figurante.

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A psicologia chama isso de “efeito holofote”: a tendência de acreditar que há sempre um foco apontado para nós, onde superestimamos o quanto os outros estão nos julgando e nos assistindo. E de fato: a vida é uma eterna performance. Porém, muitas vezes esquecemos que nem sempre seremos o centro da plateia alheia. Não porque sejamos irrelevantes ou porque ninguém se importe em absoluto, mas porque cada um está ocupado demais tentando administrar as próprias dores.

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Na sociedade da vitrine, nos acostumamos a ser observados o tempo inteiro. Há reação, há métrica – há sempre algum número medindo nossa existência. As redes sociais reforçaram essa sensação de palco permanente. Sem perceber, passamos a buscar confirmação: eu quero ser aceito para não correr o risco de ficar de fora. Curioso como, em pleno século 21, ainda reagimos como se estivéssemos tentando garantir um lugar na fogueira da caverna.

Para mim, a frase do meu amigo foi como um lembrete: nem todo mundo tá interessado no que a gente veste, escolhe fazer, diz ou em como desempenhamos. É quase mágico esse momento em que percebemos o alívio de não ser tão importante. Funciona quase como uma redenção, um desprender-se. É o local onde se pode errar em paz. Afinal, se o mundo não para por causa dos nossos constrangimentos, ele certamente também não irá parar por conta dos nossos fracassos. E, se repararmos bem, veremos que há uma espécie de humildade nisso. É a constatação de que o mundo é grande demais para girar em torno dos nossos tropeços. E que, ainda assim, seguimos pertencendo a ele.