Pedro Guerra Kuman

Pedro Guerra

Escritor com 21 livros publicados, vencedor do Açorianos. Jornalista de formação, especialista em Neurociência e pós-graduado em Saúde Mental. Trabalha como palestrante há 14 anos.

Crônica
Opinião

Manual para organizar o futuro

Precisamos do escopo que dará direcionamento, mas também precisamos da certeza de que, no meio da jornada, avançaremos e retrocederemos algumas casas

Pedro Guerra Kuman

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