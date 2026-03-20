Manual para organizar o futuro

"Baixei a guarda comigo mesmo ao mapear que, no início da década, uma pandemia alterou todo e qualquer cenário previsto para todas as pessoas". Deise Lume / Especial

Dizia John Lennon que a vida é aquilo que acontece quando você está ocupado fazendo outros planos. Já o provérbio judaico é mais incisivo e diz que “o homem faz planos, Deus ri”. Seja qual for o caso, acho que tenho preferido a doce brutalidade do boxe pelas palavras de Mike Tyson: “todo mundo tem um plano até levar um soco na cara”.

Doeu? Pois é.

Recordei o sentido dessa frase dias atrás, vasculhando alguns arquivos que nem sabia que ainda guardava. Um deles era uma planilha com um cronograma de todos os livros que planejei lançar ao longo dos anos. Confesso que a organização era ambiciosa: mais de 20 livros previstos entre 2020 e 2030.

Dois detalhes prenderam-me a atenção ao encarar o arquivo. O primeiro foi engraçado, e até ri da coragem — ou da audácia — do meu eu mais novo, que achava possível fazer tanto em tão pouco tempo. O segundo foi mais desconfortável — precisei de um tempo para entender se não ter seguido o meu próprio cronograma era algo ruim ou algo bom. Dos 20 títulos ali previstos, uns 4 ou 5 saíram do papel. Dando sequência à seara de frases, como diria o autor desconhecido, “o importante é ter saúde”, né?

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Baixei a guarda comigo mesmo ao mapear que, no início da década, uma pandemia alterou todo e qualquer cenário previsto para todas as pessoas. E, de alguma forma, ainda colhemos alguns frutos desse período — a leitura em si também não é como antes. Porém, olhando melhor, percebi que aquele cronograma dizia menos sobre prazos perdidos e mais sobre quem eu era naquele momento. Era um retrato da minha pressa, da minha ambição e da minha crença quase ingênua de que o tempo obedeceria às minhas planilhas. Inconscientemente, talvez a gente planeje tanto porque sabe que, agora ou depois, irá levar um soco.

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Um dos tantos ensinamentos da maturidade é que não precisamos dar conta de tudo. Há espaço para respiros — deve haver. É neles que a gente se encontra e se percebe como sujeitos novos, e é aí que alguns planos vão por água abaixo. Não por fracassarem, mas porque já não fazem mais sentido. É como se em cada pausa a vida se reorganizasse silenciosamente.