Amor de mãe

"É que a vida tem suas próprias agulhas. Algumas vêm em forma de palavras ditas no momento errado, por pessoas que a gente jamais imaginou que seriam capazes de ferir". Deise Lume / Especial

A mãe estava nervosa. No meio do corredor, permanecia petrificada. As unhas eram roídas sem muito jeito, e o rosto carregava uma preocupação herdada diretamente do Mundo das Mães. Enquanto eu me encaminhava para uma sala para tirar sangue, escutei um choro infantil inundar aquele laboratório. Foi aí que o sofrimento da mulher ganhou nome: instinto materno em pânico.

Não sou nem louco de questionar uma mãe em sofrimento. Mas confesso que tive vontade de abordá-la e dizer, num tom quase descontraído:

— Mãezinha, pode acreditar: essa será a menor das dores que o seu filho ainda vai sentir.

Fiquei quieto, porque ela jamais entenderia. E eu entendo isso também. Para uma mãe, não existe dor pequena quando o filho sofre. É sempre um machucado de qualquer forma.

Mas, com o tempo, a gente aprende que existem dores que não deixam marcas na pele. Dores que não incham, não sangram, não pedem curativo e nem repouso. Elas simplesmente se instalam em algum lugar invisível do corpo e passam a morar ali, silenciosas, como se sempre tivessem feito parte da gente.

É que a vida tem suas próprias agulhas. Algumas vêm em forma de palavras ditas no momento errado, por pessoas que a gente jamais imaginou que seriam capazes de ferir. Outras chegam em forma de ausências que pesam mais do que presenças. Há também as que se disfarçam de decepção, de rejeição, de fracasso, de despedida – pequenas perfurações emocionais que, somadas, vão desenhando cicatrizes que ninguém vê, mas que a gente sente todos os dias. E nenhuma delas avisa que vai furar. Quando percebemos, já atravessou.

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Gostando ou não, a vida adulta mostra que a picada no braço é quase um carinho perto das perfurações que o mundo é capaz de fazer. Talvez por isso o choro daquela criança ecoasse tanto naquele corredor. Não exatamente pela dor do momento, mas pela certeza silenciosa de que aquela era a única dor contra a qual a mãe ainda podia lutar, proteger, intervir. Era uma dor visível, localizada, compreensível – ela tinha causa e tinha fim.