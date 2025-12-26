Mas que barbaridade

"Quando a barbaridade vira linguagem corrente, o incompreensível deixa de assustar e apenas segue viagem". Deise Lume / Divulgação

Que estamos vivendo tempos em que as barbaridades têm se transformado em cotidianos aceitáveis, todo mundo sabe. Cada notícia parece sobressair a anterior: da estátua da liberdade desabando no interior do Rio Grande do Sul aos jovens que, em 2025, simplesmente dizem ter pavor de um dia se tornarem CLT. De alguma forma estranha, o bizarro tem sido aceito e normalizado. E foi exatamente isso que senti dias atrás, a mais de dez mil metros de altura, quando uma passageira pediu para a aeromoça que acelerassem o avião.

Assisti a cena sem piscar. A algumas poltronas de distância, a passageira estava ansiosa (um dos efeitos colaterais de existir atualmente), e a sua conversa fez até mesmo a aeromoça travar. Foi nítido. Segundo ela, um compromisso importante a aguardava em solo, e como o voo tinha saído com atraso, ela basicamente pedia, como quem pede ao motorista de ônibus: “piloto, pisa fundo!”.

Meu relato até pode parecer uma fofoca. E talvez seja. Mas quando a sociedade ao nosso redor parece ser menos crível do que um filme de ação exagerado, passamos a nos questionar em que momento perdeu-se a noção. Como se não fosse o bastante, o voo de volta trouxe um outro fato que só reforçou minha teoria: uma outra mulher quase foi retirada do voo por estar carregando consigo um robô cujo sistema poderia derrubar a aeronave. E foi assim que mais uma decolagem atrasou, uma vez que ela, desacreditada, vestiu-se de raiva ao argumentar que já havia voado com ele antes e que aquilo era um absurdo. Entre ser retirada do avião e engolir a realidade, ela optou pela segunda opção. Mas pareceu uma tarefa árdua, viu? Ficou claro que aceitar o real ainda causa engasgos.

Um rápido passeio pela história ajuda a sustentar ainda mais essa sensação. No grego antigo, barbaridade – ou bárbaro – não significava grosseria, violência ou crueldade. Era, antes de tudo, uma questão de linguagem. Bárbaro era quem não falava grego. Quem soava como ruído. Uma fala sem sentido, algo que não se compreendia. A barbaridade, portanto, não era o ato em si, mas a incapacidade de entender o outro. Talvez seja por isso que hoje, mesmo falando a mesma língua, pareça cada vez mais difícil nos entendermos. É como se estivéssemos todos usando as mesmas palavras, mas emitindo frequências incompatíveis.

