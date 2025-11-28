Pedro Guerra

Escritor com 18 livros publicados, vencedor do Açorianos. Jornalista de formação, especialista em Neurociência e pós-graduado em Saúde Mental. Trabalha como palestrante há 13 anos.

Um humano que erra
Debaixo da casca

É muito mais fácil sentir raiva do outro do que pena de si mesmo

