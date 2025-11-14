Coisa de outro mundo

"Tenho pensado que cada vez mais este 'outro mundo' tenha se tornado aqui mesmo, o lugar em que vivemos". Deise Lume / Especial

Um eclipse, um truque de mágica, um amor improvável. “Coisas de outro mundo”, alguém rotularia. Seja para algo bonito demais, feio demais, irreal ou inexplicável, a expressão serve para designar tudo que parece se afastar da lógica. No entanto, tenho pensado que cada vez mais este “outro mundo” tenha se tornado aqui mesmo, o lugar em que vivemos. Convide qualquer extraterrestre para uma visita ao planeta Terra e esteja preparado para assisti-lo de queixo caído.

Celulares servindo como armas, apontados para o sofrimento alheio que é gravado e rapidamente compartilhado. Esse é só um exemplo básico da civilização (sic) que vivemos imersos atualmente. Nas ruas, a violência já virou uma certeza esperada: quando é que eu vou ser assaltado? Raras vezes conseguimos fugir. O amor virou um emoji, aplaudimos virtualmente linchamentos morais, acreditamos que a internet está aí como um grande tribunal onde qualquer um pode dar seu pitaco, vibramos com a dor de quem pensa diferente e insistimos nessa maluquice de disfarçar preconceito com a velha conhecida “liberdade de expressão”.

Se o planeta pede socorro, respondemos com selfies na praia. “Ah, mas eu trabalho tanto, também mereço me divertir, a vida é uma só”, diz alguém que há pouco colocou uma nova vida no mundo. E sim, claro, trabalhamos muito. Mas também fomos nós que normalizamos o ritmo excessivo que se traduz em esgotamento, algo cada vez mais frequente. E veja só: os únicos que podem alterar esse cenário também somos nós mesmos.

Desde que “amar ao próximo” tem vindo acompanhado de asteriscos para as letras miúdas no rodapé da página, pouco se sabe o que é, de fato, um mundo saudável. Enquanto notícias falsas viram opinião, a pressa de estar certo supera a vontade de compreender. Jovens não sabem o que é fé e fazem piada do trabalho de carteira assinada porque nós, adultos, permitimos um mundo onde a internet é ilimitada – isso nos foi vendido como super-revolução, aliás. E de fato foi. Agora, todo mundo é comerciante de si mesmo, todo mundo se obriga a gravar o que faz porque só assim nos sentimos vivos e aceitos e gostados.

No fim do(s) dia(s) e quem sabe às vésperas das trombetas, assim seguimos, mascarando tudo isso e mais um tanto como mudanças naturais da humanidade e como a própria evolução do mundo. Afinal, não vivemos mais no tempo do homem das cavernas.