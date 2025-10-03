Pedro Guerra

Pedro Guerra

Escritor com 18 livros publicados, vencedor do Açorianos. Jornalista de formação, especialista em Neurociência e pós-graduado em Saúde Mental. Trabalha como palestrante há 13 anos.

Crônica
Opinião

Quem faz de tudo...

Em algumas fases da vida a gente vai atirar para todos os lados porque de algum deles algo haverá de florescer

Pedro Guerra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS