Toda mulher é uma bruxa. Falo isso com tranquilidade: basta revisitar livros de História para entender a palavra. Antes designando mulheres sábias, curandeiras e conhecedoras dos mistérios da natureza e do corpo, as “bruxas” tornaram-se sinônimo de heresia no século XV. Como forma de controlar corpos, vozes e saberes femininos, avós com seus chás milagrosos, mães com suas intuições infalíveis, e todas as mulheres questionadoras passaram a ser perseguidas por saberem demais.
Todo dia 31 de outubro lembro da minha mãe. Não pela jocosidade que a palavra carrega, mas por algo que ela sempre me disse: “muitas vezes fui uma bruxa contigo”. Lá atrás, eu pensava no óbvio: ela foi malvada. Com o tempo, investiguei a origem dessa figura, vendida como a personificação da maldade. Minha mãe foi e é uma bruxa porque assumiu a liderança de uma família que tinha tudo para ruir, trabalhou em espaços predominantemente masculinos e, de maneira que só mães sabem, soube o que fazer em cada choro ou dor minha. Herança de avós, bisavós, tataravós? Talvez. Mas fato é que mulheres raramente ficam sem saber como agir. Há sempre um caldeirão borbulhando soluções.
Se antes as bruxas eram senhoras de cabelos desgrenhados, verrugas e corcundas, hoje sabemos que essa estética serviu como ferramenta de propaganda. Quando Igreja e Estados perseguiam mulheres acusadas de bruxaria, o feio era o rosto do mal. Mulheres com marcas, rugas e corpos fora das normas eram ameaças — e essa imposição persiste (a pressão estética é um exemplo). Associar o feio ao mal servia para domar corpos, já que o belo equivalia ao divino.
Também vimos o mesmo destino com mulheres do pensamento: cientistas, filósofas e inventoras cujas descobertas foram desacreditadas ou atribuídas a homens. De Hipátia a Rosalind Franklin, de Ada Lovelace a Marie Curie, o saber feminino parecia perigoso demais. Resultado? Prêmios conquistados por mulheres, mas entregues a homens.
Por isso, quando alguém lhe chamar de bruxa, sorria. É quase um elogio ancestral, uma lembrança de que, em algum ponto, mulheres foram queimadas por intuição, empatia ou conhecimento. Se hoje vemos pesquisadoras, químicas, astrônomas, juízas, médicas, engenheiras, deputadas, professoras ou empresárias, é porque antes existiram bruxas — sábias, curandeiras, insubmissas — que desafiaram o destino e abriram caminho para o protagonismo feminino. Ser bruxa é herdar a força de quem não se curvou — é seguir acendendo fogueiras em tempos que ainda insistem em apagar mulheres que brilham demais.