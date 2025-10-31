"Quando Igreja e Estados perseguiam mulheres acusadas de bruxaria, o feio era o rosto do mal". Deise Lume / Divulgação

Toda mulher é uma bruxa. Falo isso com tranquilidade: basta revisitar livros de História para entender a palavra. Antes designando mulheres sábias, curandeiras e conhecedoras dos mistérios da natureza e do corpo, as “bruxas” tornaram-se sinônimo de heresia no século XV. Como forma de controlar corpos, vozes e saberes femininos, avós com seus chás milagrosos, mães com suas intuições infalíveis, e todas as mulheres questionadoras passaram a ser perseguidas por saberem demais.

Leia Mais Cabelos e mochilas e papais malucos

Todo dia 31 de outubro lembro da minha mãe. Não pela jocosidade que a palavra carrega, mas por algo que ela sempre me disse: “muitas vezes fui uma bruxa contigo”. Lá atrás, eu pensava no óbvio: ela foi malvada. Com o tempo, investiguei a origem dessa figura, vendida como a personificação da maldade. Minha mãe foi e é uma bruxa porque assumiu a liderança de uma família que tinha tudo para ruir, trabalhou em espaços predominantemente masculinos e, de maneira que só mães sabem, soube o que fazer em cada choro ou dor minha. Herança de avós, bisavós, tataravós? Talvez. Mas fato é que mulheres raramente ficam sem saber como agir. Há sempre um caldeirão borbulhando soluções.

Leia Mais Quem faz de tudo...

Se antes as bruxas eram senhoras de cabelos desgrenhados, verrugas e corcundas, hoje sabemos que essa estética serviu como ferramenta de propaganda. Quando Igreja e Estados perseguiam mulheres acusadas de bruxaria, o feio era o rosto do mal. Mulheres com marcas, rugas e corpos fora das normas eram ameaças — e essa imposição persiste (a pressão estética é um exemplo). Associar o feio ao mal servia para domar corpos, já que o belo equivalia ao divino.

Também vimos o mesmo destino com mulheres do pensamento: cientistas, filósofas e inventoras cujas descobertas foram desacreditadas ou atribuídas a homens. De Hipátia a Rosalind Franklin, de Ada Lovelace a Marie Curie, o saber feminino parecia perigoso demais. Resultado? Prêmios conquistados por mulheres, mas entregues a homens.

Leia Mais Tapetes altos