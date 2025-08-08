Medo de ficar de fora

"O problema é quando a gente deixa de escutar a própria vontade só pra acompanhar a manada." Deise Lume / Especial

O preço do morango disparou. Nada motivado pelo clima, muito menos culpa da entressafra ou de algum mistério agrícola. O culpado mesmo é um doce. Um doce! Bastou que um vídeo viralizasse nas redes sociais mostrando um morango coberto com brigadeiro e uma casquinha crocante de caramelo para que uma verdadeira febre tivesse início. Filas se formaram, estoques chegaram ao fim, confeiteiras pagaram suas contas e, em meio a tudo isso, o que se viu foi uma multidão ansiosa para não ficar de fora.

Na neurociência, isso tem nome: FOMO — Fear of Missing Out. Ou seja, o medo de estar perdendo alguma coisa. É aquela sensação de inquietação, aquela ansiedade miúda que aparece quando você vê todo mundo se divertindo em algum lugar – menos você. Ou ainda: quando parece que todo mundo está comendo o morango mais doce do mundo — menos você.

A sensação é aquela de estar perdendo tempo deslizando pelas redes e se deparar com todas as pessoas possíveis aproveitando uma mesma festa. E você ali, em casa, de pijama, no sofá. A primeira reação é a mais sabotadora possível: “por que é que eu não estou lá?”. E então você levanta, troca de roupa, coloca a melhor camisa e vai. Já na festa, no meio da música alta e dos sorrisos mascarados por filtros, uma pergunta começa a sussurrar no seu ouvido: “mas eu queria mesmo estar aqui?”.

A verdade é que o FOMO fala sobre pertencimento. Desde os tempos das cavernas, ser excluído de um grupo podia significar não encontrar comida, abrigo, proteção e até chance de reprodução. Hoje, ser deixado de fora não nos deixa tão desabrigados assim, mas ainda ativa a mesma área do cérebro ligada à dor física. Ser excluído dói. Literalmente.

Tá tudo bem querer provar o tal morango do amor. Tá tudo bem ir na festa que todo mundo também vai. O problema é quando a gente deixa de escutar a própria vontade só pra acompanhar a manada. A pergunta que fica é: queremos mesmo isso ou só estamos tentando evitar o vazio de não estar onde todos também estão?