Entre cacos e cacarecos

"Então que bom que só quebraram o vidro do meu carro e que a Terra continua girando do jeito que deveria. Poderia ser pior, né?". Deise Lume / Especial

Estouraram o vidro do meu carro. Duas vezes no mesmo ano. Questão de meses entre um episódio e outro, sabe? E é claro que depois de manifestar coisas não tão positivas ao universo e todo e qualquer ser, o caminho de volta para casa — com um vidro a menos e o ar gelado que vinha de fora batendo na nuca —, permiti alguns minutos de reflexão. Não tive intenção de filosofar muito sobre uma janela quebrada, mas lembrei daquela máxima: algumas coisas vêm pra gente aprender, enquanto outras só vêm quando a gente aprende.

Naquele segundo, eu estava nem aí pro aprendizado que deveria alcançar a partir de um arrombamento de carro. A sensação era de frustração mesmo — até porque, não levaram nada no fim das contas... Mas então, por que quebraram o meu vidro?! Sim, o combustível da noite foi o ódio mesmo. Eu só conseguia focar no caos, no investimento de tempo e de dinheiro para realizar a troca, nos planos do dia seguinte que teriam que ser remanejados, e, claro, na perigosa armadilha de me questionar: mas por que eu?

Mesmo que meu carro estivesse estacionado ao lado de uma fileira extensa de outros carros (em ambas as situações onde quebraram o vidro), fui o premiado. Por que? Talvez nunca nem vou saber, já que não houve furto algum depois da bagunça feita e dos cacos de vidro espalhados por todo lado. Eu bem que queria procurar o responsável por aquilo tudo e deixar fluir a minha falta de sanidade em plena metade do ano: “escuta aqui! Por que você quebrou a janela do meu carro e não levou nada? Tem um chiclete que tá perto do painel e que deve estar comemorando aniversário de 1 ano aqui dentro, então agora você vai levar! Alguma coisa você vai levar!”.

Eu sei, puro surto.

Fato é que quando saímos minimamente do nosso eixo, perdemos controle sobre todas as coisas, mas principalmente sobre nós. Li esses dias que se o planeta Terra simplesmente parasse de girar e passasse a rotacionar para o sentido oposto, a gente já era. Seria uma desordem colossal, com tsunamis, furacões, terremotos... Fim do mundo mesmo.

