Do outro lado da porta

Quando eu era pequeno, conhecia praticamente todos os vizinhos do meu prédio. Não eram muitos, mas, mesmo criança, eu sabia os nomes deles. Sabia o andar, o cachorro de um, o cheiro do café que vinha da casa de outro. Às vezes, minha mãe batia na porta da vizinha pedindo uma xícara de açúcar — e ninguém achava isso estranho. Era algo comum, na verdade. E todo mundo parecia ter uma xícara de açúcar de sobra.

A tecnologia encurtou distâncias, mas aumentou os silêncios dentro dos nossos próprios prédios. Tem quem more há anos no mesmo lugar sem nem saber quem mora a poucos metros, logo depois daquela parede que mais parece um muro intimidador. Agora, pedimos comida por aplicativo, fazemos mercado online, e a xícara de açúcar virou um ícone perdido de uma era mais ingênua e mais disponível. Uma era de gentilezas.

Às vezes, sinto saudade do tempo em que eu ia na casa da minha vizinha consertar sua impressora. Ela era mais velha, entendia pouco de tecnologia, e sempre recorria a mim — sem receios, apenas com a certeza de que tinha com quem contar. E olha que nem preciso voltar muito no tempo para lembrar da época em que o bairro era uma extensão da nossa casa. Sempre tinha alguém vigiando os filhos. Da mesma forma, sempre tinha criança encontrando outra criança no meio da rua e brincando até tarde.