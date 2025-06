À primeira vista, tudo pode parecer caótico. Mas, analisando o todo, faz sentido: uma fileira de guarda-sóis lado a lado, crianças correndo até e de volta da água, ambulantes vendendo todos os tipos imagináveis de produtos, pais e mães sentados na sombra, fugindo do sol quente da metade do verão. Mesmo que não haja silêncio e que o movimento seja intenso, ainda assim dá pra dizer: a praia deu certo porque o mar sabe até onde vai.

O caos moderno é como o tsunami que invadiu a cidade quando ninguém esperava. Exatamente quando estavam todos ocupados demais para ter que lidar com um tsunami. A maré se revoltou, a água cruzou o seu limite, adentrou as ruas e revolucionou qualquer planejamento. E desde então, vivemos molhados — de compromissos, de notificações, de promessas que não conseguiremos cumprir.

O verdadeiro caos, porém, não é o movimento do dia a dia. É a falta de margem que permitimos existir vez que outra. É o não abraçar dos limites que nos mantém seguros onde podemos e devemos permanecer, e que eventualmente acabamos ultrapassando porque acreditamos que, sim, no fim do dia poderemos dar conta de tudo. E tudo bem, pode até ser que tenhamos dado conta de tudo até agora. Mas... Até quando permitir a maré alta é aceitável, se a ressaca do dia seguinte nos esgota por inteiro?