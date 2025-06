O peso invisível de cada escolha

"No processo de escolhas que permeia a vida, há quem fique com alguém por medo da solidão, e há quem largue tudo por medo de não ser fiel a si".

Já fiz escolhas com pressa por medo de perder uma chance. Em outros momentos, demorei tanto para escolher que a chance se foi. No processo de escolhas que permeia a vida, há quem fique com alguém por medo da solidão, e há quem largue tudo por medo de não ser fiel a si. Há quem escolha calar — e carregue o silêncio como punição. Crescer é descobrir que quase toda escolha vem acompanhada de uma renúncia que não é simples, nem sempre justa, mas com certeza inevitável.