Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

Vergonha foi-se embora

Quando desrespeitar e ofender já não constrangem, cria-se um perigoso cenário que inviabiliza qualquer projeto de país decente

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Nivaldo Pereira

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