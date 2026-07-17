Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

De novo ao purgatório

A suspensão dos grupos artísticos oficiais de Caxias do Sul representa uma queda do patamar civilizatório antes conquistado e festejado

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