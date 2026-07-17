De novo ao purgatório

"Sabemos que sem arte a alma adoece, o povo embrutece." Charles Segat / Especial

Seu Dante Alighieri, nesta praça que leva o seu nome, há mais de um século o senhor vem testemunhando infernos, purgatórios e paraísos dessa cidade. Aliás, quando Caxias do Sul ainda era floresta, e essa praça era apenas o marco central de uma futura vila, ali mesmo os pioneiros já decidiram homenagear o senhor, genial poeta italiano, nomeando essa gleba de Sede Dante. E que beleza: quiseram plantar a poesia no coração da futura cidade! Quiseram que o centro de tudo fosse sempre o sublime, a arte, o paraíso do humano. Pois agora me diga, seu Dante, como é que a gente fica quando nos arrastam sem aviso do paraíso para o purgatório?

Sim, esse estágio ainda tormentoso antes do êxtase paradisíaco é metáfora da regressão a que fomos submetidos com a decisão da administração municipal de suspender os grupos artísticos que mantinha. Seu Dante, o senhor, que já viveu o descaso aqui mesmo, quando seu próprio nome foi banido da praça pela estupidez de antanho, conte-nos: como lidar com a tristeza que ora nos abate? Como suportar o cansaço de ainda vermos a cultura, com tudo o que traz de simbólico e civilizatório, ser uma espécie de bondade de ocasião, sem uma política forte que assegure sua permanência?

Falando em civilizatório, ó poeta, vou recordar uma história de Erico Verissimo, colega seu lá no céu dos humanistas. Em suas tantas andanças pelo mundo, o gaúcho Erico gostava de surpreender quem lhe perguntava sobre seu lugar no Brasil: “Eu venho de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica”. Com tal resposta, ele abalava com classe o imaginário estrangeiro que associava — e ainda associa! — o Brasil apenas a selvas e pobreza. Pois uma orquestra é, no mínimo, símbolo de certo patamar de civilização e civilidade.

Durante muitos anos, os caxienses puderam falar da sua cidade à maneira de Erico. Puderam contar que aqui se fabricavam ônibus e caminhões exportados para o mundo, mas que havia, além de uma orquestra sinfônica, também uma orquestra municipal de sopros. E mais: que Caxias criara a primeira companhia oficial de dança do Rio Grande do Sul, cujo brilho próprio mereceu prestigiados prêmios. E mais ainda: que havia também um coro municipal que expandia com muita criatividade as possibilidades da música vocal.

Como jornalista, testemunhei a recepção calorosa de todos esses grupos artísticos junto ao público e o surgimento de um inédito sentimento coletivo de cidadania que ia além das benesses materiais. O senhor mesmo, seu Dante, quantas vezes viu essa praça vibrar com as artes desses artistas? Parecia que, com as novas políticas culturais e leis de incentivo, Caxias, enfim, atingia o patamar civilizatório coerente com seu progresso material. E assim realizava o sonho dos fundadores: a poesia a brotar desde o coração da urbe.