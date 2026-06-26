Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

Rosas do Rosa

Destacadas obras do escritor mineiro completam décadas exatas em 2026, garantindo ao criador a condição de gigante da literatura nacional

Nivaldo Pereira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS