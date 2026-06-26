Rosas do Rosa

"João Guimarães Rosa reinventou o regionalismo e criou pontes entre o arcaico e o moderno, entre o mítico e o transcendente". Charles Segat / Especial

Nascido num 27 de junho, o escritor mineiro João Guimarães Rosa (1908-1967) é motivo atual de eventos e homenagens Brasil afora, mas por conta de outras efemérides. Neste 2026, se completam 80 anos de lançamento dos contos de Sagarana e 70 anos das novelas reunidas em Corpo de Baile e também do romance Grande Sertão: Veredas. Foram obras que revolucionaram a literatura brasileira, elevando-a a outro patamar de invenção e linguagem.

Entre as homenagens no meio audiovisual, versões dos títulos que ora aniversariam estão disponíveis nas plataformas de streaming. A Globoplay trouxe a minissérie Grande Sertão: Veredas (1985), em que Tony Ramos e Bruna Lombardi vivem Riobaldo e Diadorim. Na Netflix, o sensível filme Mutum (2007) é adaptação de uma novela de Corpo de Baile. E a Mubi destaca uma cópia restaurada de A Hora e Vez de Augusto Matraga (1965), filme originado de um conto de Sagarana.

Ao transpor para os sertões mineiros, com sua paisagem e habitantes peculiares, grandes temas da humanidade, e ao fazê-lo com uma linguagem que também amarra o local ao universal, Rosa reinventou o regionalismo e criou pontes entre o arcaico e o moderno, entre o mítico e o transcendente.

Ele mesmo afirmou: “Todos os meus livros são simples tentativas de rodear e devassar um pouquinho o mistério cósmico, esta coisa movente, impossível, perturbante, rebelde a qualquer lógica, que é a chamada ‘realidade’, que é a gente mesmo, o mundo, a vida.”

É quase consenso entre os críticos a honra a Guimarães Rosa como o maior nome da literatura brasileira no século 20. E se essa posição, para alguns, cabe a Clarice Lispector, vale trazer as impressões desta, narradas por carta ao amigo Fernando Sabino, enquanto lia Grande Sertão: Veredas.

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Escreveu Clarice: “Nunca vi coisa assim! É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele, ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente — e nesse sentido ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. Que mais se pode querer?”.

Ah, a linguagem originalíssima do Rosa! Eis um suposto entrave para entrada em seu universo. Mas é que nem a língua culta nem sua expressão mais vulgar dão conta das traduções do ser e do mundo a que o autor se propõe em sua obra. O próprio ex-jagunço Riobaldo, narrador do Grande Sertão, diz: “Muita coisa importante falta nome”. Daí a língua comum precisar se ampliar, para nomear o metafísico, o essencial.

Hoje, ante o mal moderno da deficiência de atenção, se deixar levar pela prosa poética e profunda do Rosa é balsâmico. Avisou ele: “Muita gente diz que é difícil ler minhas obras. Não é difícil. E não precisa ler em voz alta, como muita gente que conheço, para assimilar. Basta ler, ler com atenção. Você pensa que não está entendendo mas mentalmente está”.

E é mesmo assim: o que pode soar estranho no início, logo adiante será pleno êxtase.