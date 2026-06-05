Névoas de junho

"Ah, mas meu coração não se contenta com isso. Hábil no subir e descer do sangue a pulsar, de pronto transmuda as “antiauroras” do poema em noites iluminadas. E desata a cantar, o louco". Charles Segat / Especial

Alguma coisa acontece em meu coração sempre que entra junho. Euforia? Nostalgia? Alegria? Melancolia? Como não sei bem definir esse sentimento, que passeia por nuances tão distintas, ele segue sendo “alguma coisa”. Mas é certo que me atinge o coração.

A voz da razão sempre aponta: ora, é o meio do ano, e é o mês outonal em que nascestes, há a troca de idade, o tempo veloz a passar, é normal esse espanto pleno de estranhezas. Só que tal argumento não desce redondo, e junho vem sempre assim, misterioso e sedutor, totalmente ambivalente.

Escrevo este texto no primeiro dia do mês e, por associação, cedo me flagrei cantarolando “eu sei que é junho” — somente esse verso, “eu sei que é junho”, “eu sei que é junho”, feito disco arranhado. É o começo de uma canção de Alceu Valença chamada Junho. Mas não me lembrava de mais nada da letra.

Fui então atrás dela, no afã de deslindar a teia nevoenta na qual meu inconsciente costuma me enredar nessa época. Não é uma letra solar. Alceu musicara um poema — um soneto — do tio Geraldo Valença, que era um erudito.

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As primeiras estrofes dizem: “Eu sei que é junho, o doido e gris seteiro / Com seu capuz escuro e bolorento / As setas que passaram com o vento / Zunindo pela noite do telheiro // Eu sei que é junho, esse relógio lento / Esse punhal de lesma, esse ponteiro / Esse morcego em volta do candeeiro / E o chumbo de um velho pensamento”.

São imagens surreais e até sombrias: escuro, bolorento, morcego, lesma, chumbo... O resto do poema não é mais animador: “Eu sei que é junho, o barro dessas horas / O berro desses céus, ai, de antiauroras / E essas cisternas, sombra, cinza, sul // E esses aquários fundos, cristalinos / Onde vão se afogar mudos meninos / Entre peixinhos de geleia azul”.

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Sim, é um bonito mas duro soneto, com suas miradas de outonos e invernos. Há o claro correr do tempo, sempre pesado e inexorável; a escuridão do poço final, fatal (a morte?), mas que também soa como límpido e redentor aquário das ilusões que negam a própria crueza da vida.

Minha mente arisca irrompe: estás vendo?, o mistério de junho é nada além do tempo, a mover teu particular calendário, meras sutilezas da arte de envelhecer. Ah, mas meu coração não se contenta com isso. Hábil no subir e descer do sangue a pulsar, de pronto transmuda as “antiauroras” do poema em noites iluminadas. E desata a cantar, o louco.

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E meu coração sai a cantar — mudando de repertório — o irresistível baião de Luiz Gonzaga: “Olha pro céu, meu amor / Vê como ele está lindo / Olha pra aquele balão multicor / Como no céu vai sumindo”. Junho tem São João, minha gente! E corações nordestinos não conhecem alegria maior.

Então a isso chego: se junho acaso trouxer a sombra do tempo, em sua literal frieza quase invernal, é porque também cabe a junho, em defesa eterna do viver, acender todas as fogueiras possíveis. E que cante o divino Gonzagão: “Havia balões no ar / Xote, baião no salão / E no terreiro o teu olhar / Que incendiou meu coração”.