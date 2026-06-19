Mesmo sob vaias, lá vem o inverno

Respeitável público, senhoras e senhores! Que rufem os tambores! Dentro de algumas horas, esta cortina se abrirá e entrará ela... a estação do frio! Na nova temporada, toda ambiência deste circo-vida, do picadeiro à plateia, será matizada pelas cores e temperaturas invernais. Então, palmas para o inverno, minha gente!

Hum, que aplausos mixurucas foram esses? Vamos de novo: muito barulho para o inverno no sul! Vamos! Ei, ei..., gente, vaia, não! É falta de respeito. Ainda bem que o inverno nem ouviu, pois só chegará oficialmente às 5h26min deste domingo (21). É feio tratar com desprezo uma sagrada estação da natureza, não acham?

Silêncio! Eu devia estar aqui conduzindo os agradecimentos ao outono, em sua despedida. Aliás, palmas para o outono! Ah, que bom! Louvação de todos pela beleza e delicadeza dessa estação que — vale lembrar — nos antecipa o inverno. Que cores, não é, pessoal? Esse solzinho amarelo e morno, esse clima de nostalgia... Tudo fica tão poético!

Como mestre de cerimônias do circo-vida, eu devia brindar ao outono e entregar o cetro do clima ao bem-vindo inverno. Mas vocês preferiram vaiar o que virá... Assim não dá, vou mudar de perfil. Sai o apresentador, entra um outro eu. Agora eu ponho esta capa com estrelas de lantejoulas, esta cartola, tomo desta varinha, e viro um poderoso mágico!

Pronto, levantem a mão os que vaiaram o inverno. Como mágico do circo-vida, vou transformar todos em andorinhas. Assim podem migrar à vontade, em alegre bando, para latitudes de verão, ao norte do planeta. Vamos lá! Ué, não querem fugir do odioso frio? Ou assumem que querem ficar aqui e viver o inadiável inverno?

Bah, vá entender os humanos... Moram numa região do globo onde o inverno pode ser rigoroso, nunca se mudam, mesmo sabendo de outros climas mais amenos, e passam toda estação fria praguejando no mesmo lugar! Eu mesmo tenho minhas preferências de clima. Só que é besteira encarar o inverno como castigo.

Aliás, quem somos nós, humanos, para ditar o modo como nosso planeta deve se comportar em seus ciclos naturais? Somos bem atrevidos, e foi esse traço que moldou uma suposta supremacia de nossa espécie na rede da vida. Só não podemos é mudar o fluxo das coisas para ajustá-lo ao nosso conforto pleno. Sim, criemos engenhos que nos ajudem a suportar os rigores típicos da estação. E respeitemos sua função, é óbvio.

De onde acham que vem a força de brotação da primavera, renovando a vida inteira? E de onde vem a potência do verão, traduzida em plenitude e calor que nos envolve desde a pele? Por que tantas árvores se despem das folhas, parecendo secas e mortas no inverno, se não for para concentrar a energia solar na promessa de renovação que virá?

Então é assim: se o inverno exige retiros e roupas pesadas, em contrapartida oferece um tempo de maior consciência sobre o que somos, como vivemos e como nos relacionamos. Nessa estação que se abre na noite mais longa do ano, é quando nossos sonhos devem ser mais nutridos. Pois todo futuro sempre brota de sonhos.