O passaredo missioneiro

" Preciso voltar lá. Ainda me intriga aquele estranho passaredo...". Charles Segat / Especial

Era o comecinho de um verão quando estive, com minha irmã, em São Miguel das Missões. Talvez pela luz da estação, fomos saudados logo cedo por uma passarada incomum, ali pelo entorno das ruínas históricas. A passarada cantava e voava em todas em direções, como se encarregada de entoar a trilha sonora adequada ao cenário majestoso que se oferecia. Minha mente dada a interpretar sinais logo sentenciou: que baita recepção! E que magia!, emendou outra voz, essa vinda de mais fundo — da alma, quem sabe.

Fazia anos que eu me prometia aquela viagem. Não somente pela obrigação de conhecer os testemunhos materiais da extraordinária experiência missioneira que marcou as fundações do Rio Grande do Sul, mas porque estivera estudando-a profundamente por conta de um mestrado em Letras. Eu investigava a matriz mitológica gaúcha a partir do percurso de Erico Verissimo em seu romance histórico O Tempo e o Vento, e focava no começo mítico da saga, episódio que o autor batizara de A Fonte e ambientara nos anos finais da missão jesuítica de São Miguel.

O herói fundador no livro era Pedro Missioneiro, mestiço fruto do estupro de uma guarani por um mercenário paulista e criado pelos padres na redução de São Miguel. Quando essa comunidade que resistira à ordem imperial de abandonar aquelas terras é, por fim, vencida pelos exércitos unidos português e espanhol, num violento genocídio dos aldeados, o jovem Pedro foge rumo ao Continente, onde irá encontrar-se com Ana Terra e dar início ao clã Terra Cambará. Assim, a fonte mítica gaúcha, segundo Erico — e conforme muitas correntes da historiografia —, foi a experiência missioneira.

Embora eu tenha estudado também visões críticas aos aldeamentos, que pintavam com tintas fortes uma suposta opressão jesuítica aos guaranis, foi-me impossível não ficar do lado dos que defendem o teor humanista das reduções no contexto geral de escravização e morte dos indígenas. Aliás, o projeto missioneiro em solo gaúcho, de origem espanhola — antes de haver Rio Grande do Sul como território português —, iniciado há exatos 400 anos, foi suspenso por um tempo devido às sucessivas invasões dos bandeirantes paulistas às comunidades aldeadas em busca de escravos.

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Ah, quando vemos a antiga arte missioneira! As próprias ruínas da cidadela em São Miguel! O legado musical ainda vivo na região! Não há como não se emocionar e querer saber mais da utópica “Terra Sem Males”, original projeto de convivência entre culturas diferentes, destruído pelos frios interesses da política. Mas não quero entrar em velhas polêmicas, apenas contar daqueles passarinhos em revoada canora pelas ruas. Minha irmã tentou explicar, na magia do momento: “Parecem até os espíritos dos antigos guaranis!”.