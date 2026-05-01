E tem no outono a luz que acaricia

"Já contei isso antes, que conheci Caxias do Sul num outono, e que esse encontro sob essa peculiar atmosfera foi decisivo para meu coração se deixar levar". Charles Segat / Especial

Este outono veio estranho, como se o verão, num rompante de tirania em moda, tivesse se recusado a passar o cetro das estações. Nas altitudes subtropicais da Serra gaúcha, somente agora, às portas de maio, é que o clima outonal começa a mostrar sua cara mais autêntica. Abre-se, finalmente, aquela temporada em que mais reclamamos da flutuação da temperatura. Sim, a pauta obrigatória nos elevadores já é a sazonal loucura “das quatro estações num dia”.

Somos uns ingratos, para não dizer arrogantes: como a natureza iria trocar o verão pelo inverno — condição para que a roda da vida siga em equilíbrio — sem uma etapa intermediária em que calor e frio se alternem ou se misturem? Bem sei o quanto é chato acordar na madrugada no desconforto com os cobertores — a mais ou a menos para dar conta das mudanças sutis no termômetro. Mas também sei, pelo meu olhar e meu sentir, que o outono é a mais linda das estações.

“Mas tem no outono uma luz / Que acaricia essa dureza cor de giz”, canta o caxiense Nei Lisboa em sua poética Telhados de Paris. Outono é quando tudo se reveste de filtros delicados e plenos de plasticidade, transformando o real em pintura — e, por que não?, em fantasia. A lenta inclinação do Sol rumo ao norte vai cobrindo o sul de camadas de luz cada vez mais douradas. À tardinha, a terra toda parece estar sob um gigantesco abajur, a suscitar mais suavidade, mais intimidade e mais nostalgia. E mais poesia, é claro.

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Já contei isso antes, que conheci Caxias do Sul num outono, e que esse encontro sob essa peculiar atmosfera foi decisivo para meu coração se deixar levar. Essa cidade é mais sedutora no outono, talvez por ela mesma ter nascido e se firmado em repetidos outonos. Veja só, foi num maio que por aqui chegaram os primeiros colonos italianos. Foi em junhos que a colônia virou município e depois cidade. Assim, outono é identidade por aqui. E quiçá por isso, em qualquer estação, Caxias — por sua essência outonal — costuma surpreender com variações de clima.

Pensava nisso enquanto andejava sob o tênue dourado do entardecer, chutando folhas secas ao vento friozinho e sentindo aqui e ali o cheiro de lenha queimando em antigos fogões. Ao entrar em casa, já estava refém da deliciosa melancolia outonal. Nessas horas, poesia é refúgio e bússola. Fui direto ao Mapa de Viagem, a reunião de poemas do saudoso José Clemente Pozenato, que tanto soube traduzir Caxias do Sul e que também amava o outono.

Num poema chamado justamente Outono, o poeta percebe na estação a humana jornada em transcendência: “Como sabes, sem outono, / qual o rumo da vida? / Irás de surpresa para o reino / das sombras, não sabendo, / presa ingênua, do teu fim”.

É, caro poeta, o inverno é sempre certo, imagem mesma de nosso retiro final. Então, bendito seja o outono, que nos traz o valor da colheita, no tempo exato. E assim termina o poema: “É a hora madura / em que o homem a si mesmo saboreia, / sem afogo, em fogo lento, / que de ouro incendeia / os pomos do pomar / e a alma no almo corpo”.