Do pinheiro à jaqueira

"Uma jaca era mais que merenda, era uma refeição." Arte de Charles Segat / Especial

Outono é tempo de pinhões na Serra gaúcha. Diante dessas sementes da araucária nativa espalhadas pelo chão, a migrante nordestina compara: pinhões cozidos têm o mesmo gosto do caroço de jaca. Concordo com ela. Se o leitor nunca comeu uma jaca e muito menos seus caroços cozidos, me cabe, por razões ancestrais, falar dessa que é a maior fruta oriunda de árvores. Sim, uma jaca pode chegar a quase meio metro e está vinculada à minha identidade.

Há algo literal nisso. No RG, minha naturalidade aparece como Muritiba, Bahia. Ora, Muritiba, por seu grande número de jaqueiras e pela tradição de alto consumo dos frutos, ainda é conhecida, naquele limite do Recôncavo baiano, como Terra da Jaca — seus habitantes, portanto, são chamados de “papa-jacas”. E mesmo que o distrito em que nasci tenha depois se emancipado de Muritiba, compondo o novo município de Cabaceiras do Paraguaçu, por razões de registro anterior sigo com a Terra da Jaca em meus documentos.

De fato, nasci e cresci entre frondosas jaqueiras. E cedo conheci os tipos de jaca pela textura de seus doces bagos: havia a jaca dura, a mole e a pirão — esta, bem mais molenga, o povo costumava comer com farinha de mandioca, daí o pirão. Uma jaca era mais que merenda, era uma refeição. De tão íntima, a molecada conhecia as jaqueiras pelos nomes, e ainda lembro da Jaqueira de Flora, da Jaqueira Lascada e da Bago Miúdo.

Uma única fruta dava para alimentar muitas bocas, e era costume um bando de meninos sair à caça das jacas em vias de amadurecer — e quase sempre em terrenos alheios, na pilhagem de frutas que marcou tantas infâncias. A jaca furtada era então bem escondida no mato, para ser devorada pelo grupo reunido dali a dois ou três dias, quando madura.

Mas não era raro se chegar ao local secreto e — cadê a jaca? Alguém de fora a tinha descoberto. Ou alguém do grupo traíra os companheiros, escondendo a fruta em outro lugar. Quem teria sido? Brigas saíam dessa desconfiança. Era a jaca também envolvida em meus aprendizados práticos de ética e lealdade ao grupo.

Originária da Índia e trazida ao Brasil colonial pelos antigos navegadores portugueses, a jaqueira se deu muito bem em terras tropicais, somando-se à diversidade da Mata Atlântica. Além do consumo direto dos bagos, do preparo de doces e até como substituta da carne em receitas veganas, a jaca ainda oferece sua casca como alimento a animais domésticos.

Na Chapada Diamantina, é tradicional o uso como palmito do bulbo central que une os bagos da jaca, gerando recheios de pastéis, coxinhas e tortas. E tem mais: a madeira da jaqueira é nobre e está presente, Brasil afora, em mesas, bancos e camas pesados e duráveis. Aliás, a cama em que meus pais dormiam foi feita de jaqueira. Ainda está lá, já sem eles, na velha casa em que nasci — peça difícil de arrastar, como bem cabe ao que nos ancora no tempo e no espaço.