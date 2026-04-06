Tomai e bebei

"Na vila baiana em que nasci não havia vinho nem se tomava dele no comum dos dias. Exceto na Semana Santa, quando garrafas eram ofertadas como presentes plenos de significado entre amigos e parentes". Charles Segat / Especial

A Semana Santa, com seus ritos tão inseridos em nossa cultura, destaca o vinho. No altar católico, o cálice com a bebida evoca o sangue e o sacrifício de Jesus, bem como a promessa de ressurreição. O vinho, portanto, é símbolo fundamental no cristianismo, e mais ainda nas celebrações pascoais. Ora, vivendo na principal região vinícola do país, tenho com o vinho uma relação mais profana, pouco sagrada, ainda que seu degustar rotineiro sempre carregue um peculiar encanto. Mas nem sempre foi assim: carrego a memória de quando tomar vinho era intrínseco à Semana Santa.

Na vila baiana em que nasci não havia vinho nem se tomava dele no comum dos dias. Exceto na Semana Santa, quando garrafas eram ofertadas como presentes plenos de significado entre amigos e parentes. Lá em casa chegavam algumas, sempre o litrão do Vinho Capelinha, que somente há pouco fui saber que era produzido pela antiga Cooperativa Vinícola Caxiense. Meu pai também comprava algumas garrafas para presentear os compadres: Capelinha vinha, Capelinha ia. Não sei se eles ficavam em estoque no comércio ou se somente nessa época eram supridos. O certo é que só se falava em vinho na ocasião.

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E meu primeiro porre da vida foi com Vinho Capelinha, numa Sexta Santa. Eu devia ter uns dez anos. Talvez pela dimensão sacra da bebida — o padre Pedro recitava na missa as palavras de Jesus: “Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue” —, meu pai deixava que os filhos provassem do santo vinho. Aliás, também era comum, naquela troca de presentes na comunidade católica, a oferta ritual de um pão produzido ali somente na época: um baguete grande, diferente do cacetinho habitual, mas com a mesma massa. Pão e vinho, corpo e sangue de Jesus, o sagrado na mesa. Que mal poderia vir dali?

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Não havia cálices, a gente tomava o Capelinha em copo curto, o chamado copo americano, muito comum no Nordeste. Um gole aqui, mais outro, nem sei quantos tomei até sentir uma tontura. Foi antes do almoço, felizmente. Vou poupar o leitor da descrição do que ocorre quando a gente se entope de bebida e o estômago regurgita. Corri para o quintal, ninguém viu, ainda bem. Na volta, depois de um caneco de água, não quis mais saber de vinho. Pelo menos até a Semana Santa do ano seguinte.

Não sei quando o Capelinha desapareceu, quiçá ainda no final da década de 1970. Em seu lugar surgiu outro tinto chamado Frei Vinicius, que durou anos como o sangue de Cristo da ocasião, imagino que também tonteando outros meninos. O porre do meu irmão, por sinal, foi mais escandaloso, ele tinha tomado vinho num bar, com sua turma de adolescentes tirados a adultos. Em casa, deu chilique debruçado na janela, passando mal. Até hoje tiramos sarro dele com a lembrança daquele calvário particular.