Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

Migrações ecoam aqui, ali e acolá

Respeitadas as narrativas peculiares, o Monumento ao Imigrante é feito a Estátua da Liberdade de Caxias do Sul

Nivaldo Pereira

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