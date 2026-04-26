Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

A humana esperança em tempos de guerra

Filme ‘O Grande Ditador’, de Charles Chaplin, é um clássico alento de fraternidade contra os aspirantes a donos do mundo

Nivaldo Pereira

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