A humana esperança em tempos de guerra

Quando Chales Chaplin completou 50 anos, em abril de 1939, a revista britânica The Spectator publicou um artigo atentando para um fato curioso da biografia do grande artista inglês: Chaplin nascera — em 16 de abril de 1889 — apenas quatro dias antes de Adolf Hitler. Era como se a Providência — dizia o artigo —, num rasgo de humor, tivesse enviado ao mundo, na mesma semana, dois homens com enorme capacidade de expressar as ideias e os sentimentos de milhões de cidadãos oprimidos, mas, como num espelho distorcido, um voltado para o bem, outro para o mal indizível.
A Segunda Guerra, capitaneada por Hitler, estouraria meses depois, e o mundo já tinha conhecimento da mortal política de ódio do líder nazista. Já em 1940, nos Estados Unidos, Chaplin lançaria seu primeiro filme sonoro: O Grande Ditador. Era uma sátira a Hitler, como já indicava o título. Na trama, o comediante interpretava dois papéis, de aparências idênticas: um pobre barbeiro judeu e o terrível Hynkel, o ditador da fictícia Tomânia. Antes do fim da história, claro, as identidades dos dois homens serão trocadas.
Ao menos duas cenas se tornaram antológicas no filme. Numa delas, o ditador brinca com o globo terrestre como se dono fosse do planeta, e tal cena, em 1991, serviu de abertura para a novela O Dono do Mundo, da Rede Globo. A outra cena é o discurso pacifista que o assustado barbeiro, no lugar do ditador, profere à multidão. Esse texto ainda se reproduz, e eu mesmo, na adolescência, já tive um pôster com ele impresso ao lado da figura terna do vagabundo Carlitos de Chaplin.
Em 1945, com a guerra terminada e o horror extremo revelado, nosso poeta Carlos Drummond de Andrade publicou o poema Canto ao Homem do Povo Charles Chaplin. Nos versos dele: “Para dizer-te como os brasileiros te amam / e que nisso, como em tudo mais, nossa gente se parece / com qualquer gente do mundo”. Drummond falava em nome dos “que estavam sujos de tristeza e feroz desgosto de tudo, / que entraram no cinema com a aflição de ratos fugindo da vida” e que, em “duas horas de anestesia”, “te descobriram e salvaram-se”.
Ah, querido Chaplin, a arte precisa estar sempre atenta e forte. Aspirantes a donos do mundo não cessam de brotar. Deste céu dos anjos artistas, você deve olhar com tristeza os desatinos atuais dos terráqueos. Daqui de baixo, busco esperança no discurso humanista de teu nobre vagabundo: “Todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver da felicidade uns dos outros, não da miséria alheia. Não queremos odiar nem desprezar uns aos outros. Neste mundo há lugar para todos. E a boa terra é rica e pode prover para todos. A vida pode ser livre e bela, mas nos perdemos do caminho. A ganância envenenou a alma dos homens, barricou o mundo com ódio, nos conduziu à miséria e ao derramamento de sangue. Desenvolvemos a velocidade, mas nos isolamos. (...) Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e gentileza. Sem essas qualidades, a vida será violenta e tudo estará perdido…”