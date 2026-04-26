A humana esperança em tempos de guerra

"Em 1940, Chaplin lançaria seu primeiro filme sonoro: 'O Grande Ditador'. Era uma sátira a Hitler, como já indicava o título". Charles Segat / Especial

Quando Chales Chaplin completou 50 anos, em abril de 1939, a revista britânica The Spectator publicou um artigo atentando para um fato curioso da biografia do grande artista inglês: Chaplin nascera — em 16 de abril de 1889 — apenas quatro dias antes de Adolf Hitler. Era como se a Providência — dizia o artigo —, num rasgo de humor, tivesse enviado ao mundo, na mesma semana, dois homens com enorme capacidade de expressar as ideias e os sentimentos de milhões de cidadãos oprimidos, mas, como num espelho distorcido, um voltado para o bem, outro para o mal indizível.

A Segunda Guerra, capitaneada por Hitler, estouraria meses depois, e o mundo já tinha conhecimento da mortal política de ódio do líder nazista. Já em 1940, nos Estados Unidos, Chaplin lançaria seu primeiro filme sonoro: O Grande Ditador. Era uma sátira a Hitler, como já indicava o título. Na trama, o comediante interpretava dois papéis, de aparências idênticas: um pobre barbeiro judeu e o terrível Hynkel, o ditador da fictícia Tomânia. Antes do fim da história, claro, as identidades dos dois homens serão trocadas.

Ao menos duas cenas se tornaram antológicas no filme. Numa delas, o ditador brinca com o globo terrestre como se dono fosse do planeta, e tal cena, em 1991, serviu de abertura para a novela O Dono do Mundo, da Rede Globo. A outra cena é o discurso pacifista que o assustado barbeiro, no lugar do ditador, profere à multidão. Esse texto ainda se reproduz, e eu mesmo, na adolescência, já tive um pôster com ele impresso ao lado da figura terna do vagabundo Carlitos de Chaplin.

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Em 1945, com a guerra terminada e o horror extremo revelado, nosso poeta Carlos Drummond de Andrade publicou o poema Canto ao Homem do Povo Charles Chaplin. Nos versos dele: “Para dizer-te como os brasileiros te amam / e que nisso, como em tudo mais, nossa gente se parece / com qualquer gente do mundo”. Drummond falava em nome dos “que estavam sujos de tristeza e feroz desgosto de tudo, / que entraram no cinema com a aflição de ratos fugindo da vida” e que, em “duas horas de anestesia”, “te descobriram e salvaram-se”.