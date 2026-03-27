Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

Lírios do campo e a voz do coração

Reler o maior sucesso editorial de Erico Verissimo reafirma o valor da fraternidade em tempos de ódios e egoísmos

Nivaldo Pereira

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