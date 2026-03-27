Lírios do campo e a voz do coração

Charles Segat / Especial

Em dezembro, celebrei numa crônica os 120 anos de Erico Verissimo. Além de destacar a inspiradora herança humanista do maior escritor gaúcho, contei do meu primeiro contato com um livro dele, aos 13 anos: Olhai os Lírios do Campo, lido como tarefa da disciplina ginasial de Português. Depois da crônica, tive ganas de reler este romance que, desde o seu lançamento, em 1938, segue sendo o maior sucesso de vendas de Erico. Pois bem, reli a história que parece nunca se esgotar em sua capacidade de atrair leitores e que um dia me fez eleger Erico um dos meus autores preferidos.

Pouco me lembrava da saga do médico pobre e angustiado cuja grande ambição era superar a própria inferioridade, ainda que isso lhe custasse viver uma vida vazia e de aparências. E seria no contato com a colega de profissão Olívia que o doutor Eugênio descobriria o sentido maior a ser dado à própria existência. A citação bíblica do título do romance já antecipava sua mensagem acerca do valor do simples e do essencial ao humano. Buscar a si mesmo é tema perene e universal, e, com essa pitada de cunho mais social e espiritual, não é de estranhar o fascínio do romance no mundo todo até hoje.

No entanto, o próprio Erico sentia-se desconfortável com o sucesso de Olhai os Lírios do Campo. No prefácio que escreveu em 1966, ele dizia achar o livro “um tanto falso e exageradamente sentimental”. A “filosofia salvacionista” da narrativa o levava a perguntar-se como pudera “escrever tais coisas”. Para ele, talvez aquela obra deva ser considerada mais uma parábola moderna do que um romance de fato. Mas admitia: se deu prazer a tanta gente, não haveria razão para a história de Eugênio e Olívia não continuar sua carreira literária.

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Deixando de lado os rigores estilísticos do autor, convém lembrar que o livro foi lançado no contexto global que um ano depois resultaria na Segunda Guerra. Já o Brasil experimentava o clima ditatorial e sedento de mecanização do governo de Getulio Vargas. Na trama, o personagem Filipe Lobo, arrivista que se empenha em construir o maior edifício do país, é devoto das políticas de Mussolini e Hitler. E as desigualdades gritam na Porto Alegre de então.

Erico estava atento à desumanização do mundo e a denunciava no contraponto da consciência social de Eugênio após dura crise existencial. Era preciso aprender a amar ao próximo, sair do egoísmo e do consumismo. Sonho? E por que não? Eugênio diz em certo trecho: “Mas um sonho deixa de ser apenas um sonho no dia em que alguém o realiza”. Sem medo de soar meio piegas, Olhai os Lírios do Campo ainda é um corajoso apelo ao sentimento, ao coração dos homens.