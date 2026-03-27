Lírios do campo e a voz do coração

Em dezembro, celebrei numa crônica os 120 anos de Erico Verissimo. Além de destacar a inspiradora herança humanista do maior escritor gaúcho, contei do meu primeiro contato com um livro dele, aos 13 anos: Olhai os Lírios do Campo, lido como tarefa da disciplina ginasial de Português. Depois da crônica, tive ganas de reler este romance que, desde o seu lançamento, em 1938, segue sendo o maior sucesso de vendas de Erico. Pois bem, reli a história que parece nunca se esgotar em sua capacidade de atrair leitores e que um dia me fez eleger Erico um dos meus autores preferidos.
Pouco me lembrava da saga do médico pobre e angustiado cuja grande ambição era superar a própria inferioridade, ainda que isso lhe custasse viver uma vida vazia e de aparências. E seria no contato com a colega de profissão Olívia que o doutor Eugênio descobriria o sentido maior a ser dado à própria existência. A citação bíblica do título do romance já antecipava sua mensagem acerca do valor do simples e do essencial ao humano. Buscar a si mesmo é tema perene e universal, e, com essa pitada de cunho mais social e espiritual, não é de estranhar o fascínio do romance no mundo todo até hoje.
No entanto, o próprio Erico sentia-se desconfortável com o sucesso de Olhai os Lírios do Campo. No prefácio que escreveu em 1966, ele dizia achar o livro “um tanto falso e exageradamente sentimental”. A “filosofia salvacionista” da narrativa o levava a perguntar-se como pudera “escrever tais coisas”. Para ele, talvez aquela obra deva ser considerada mais uma parábola moderna do que um romance de fato. Mas admitia: se deu prazer a tanta gente, não haveria razão para a história de Eugênio e Olívia não continuar sua carreira literária.
Deixando de lado os rigores estilísticos do autor, convém lembrar que o livro foi lançado no contexto global que um ano depois resultaria na Segunda Guerra. Já o Brasil experimentava o clima ditatorial e sedento de mecanização do governo de Getulio Vargas. Na trama, o personagem Filipe Lobo, arrivista que se empenha em construir o maior edifício do país, é devoto das políticas de Mussolini e Hitler. E as desigualdades gritam na Porto Alegre de então.
Erico estava atento à desumanização do mundo e a denunciava no contraponto da consciência social de Eugênio após dura crise existencial. Era preciso aprender a amar ao próximo, sair do egoísmo e do consumismo. Sonho? E por que não? Eugênio diz em certo trecho: “Mas um sonho deixa de ser apenas um sonho no dia em que alguém o realiza”. Sem medo de soar meio piegas, Olhai os Lírios do Campo ainda é um corajoso apelo ao sentimento, ao coração dos homens.
Percebo que meu desejo de reler esse romance, para além da revisita ao meu primeiro Erico, veio de um chamado daquele menino que fui. Ah, quanta dureza de lá para cá, quanta indiferença como escudo de sobrevivência! E agora, nesse tempo de ódios, a querer repetir os desatinos mortais de quando o livro saiu, aquele menino quis me lembrar de lírios do campo e de afetos. E por mensageiro usou um certo anjo ateu chamado Erico.