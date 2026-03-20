A floração das quaresmeiras

"A quaresmeira justifica seu nome pela florada na época da Quaresma". Charles Segat / Especial

Duas quaresmeiras emendam suas copas floridas em rosa choque na mesma calçada urbana. Aos olhos dos passantes ainda não cegos pelas ansiosas demandas do cotidiano, descortina-se ali mais um espetáculo sazonal da natureza: intenso, belíssimo e efêmero. A quaresmeira justifica seu nome pela florada na época da Quaresma. Gosto dessa conexão entre ciclos naturais e ritos culturais: reporta a tempos em que, integrados ao sagrado natural, os humanos ainda respeitavam alguma ordem cósmica.

Da quaresmeira à Quaresma, penso no calendário religioso cristão, cujo impacto é enorme na sociedade civil. E um importante marco seu é o fenômeno cósmico que, neste ano, ocorreu na sexta-feira, 20, às 11h47min. Foi o instante em que o girar da Terra a situou no espaço de modo a receber em igual intensidade os raios solares nos dois hemisférios do globo. Deu-se o chamado Equinócio de Áries, somente depois do qual se celebra a Páscoa, na semana da primeira Lua Cheia, e dali contam-se retroativamente os 40 dias da Quaresma, até a definição do período do Carnaval.

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Devaneando pelas ruas, logo avisto outra quaresmeira, desta feita com florada em tons de roxo. Leio depois que tal árvore, nativa da Mata Atlântica brasileira e mais comum em flores roxas, também teria seu nome em alusão à cor que simboliza a paixão de Cristo, revivida na Quaresma. A cor do sofrer: na infância eu sentia medo ao ver o oratório da minha avó encoberto de roxo durante a Semana Santa. Mistérios dolorosos.

Diante da quaresmeira roxa, lembro do ciclo cósmico que ela marca no tempo. O instante do Equinócio de Áries era o início do ano para muitas culturas do mundo antigo, e ainda o é para a astrologia. Começa o outono no sul, começa a roda do zodíaco. O fogo ariano quer se alastrar em ímpetos de vontade e ação. E pelo céu de Áries, agora iluminado pelo Sol, já transitam os planetas Saturno e Netuno, alinhados.

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Podemos imaginar que viveremos tempos arianos em alta voltagem. Tempos de fogo criador, mas também de dissoluções e conflitos. Uma batalha após a outra, como num filme que fale do fim de um mundo e do nascer de outro, sem que se saiba ao certo o estágio em que se está. E tal fogo já se alastra, literal, no clarão de bombas e mísseis, no sangue de inocentes, nos olhos vermelhos das mães, nos ódios tribais, na prepotência raivosa de tantos líderes.

Lembro de uma frase da filósofa Hannah Arendt sobre viver em tempos sombrios, em que “as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança”. Sim, é certo que já ouvimos os urros das piores pessoas do mundo, ávidas por domínio. Mas não podemos ceder ao cansaço e ao desespero, ainda que, como na crise humaníssima de Jesus, roguemos a Deus que afaste de nós esse cálice amargo.