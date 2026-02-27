O puro sabor da cultura regional

"Quem resiste ao galeto al primo canto? Esse patrimônio imaterial caxiense merecia mais propaganda oficial. Caxias devia se divulgar também como Terra do Galeto". Charles Segat / Especial

Em minha experiência de baiano que expandiu em muito o próprio paladar no contato com a rica e farta gastronomia de Caxias do Sul, sigo com o breve inventário dos pratos locais que, antes desconhecidos para mim, passei a adorar. Quando recebo visitas, são essas assimilações em meu cardápio que faço questão de apresentar aos de fora.

Traz o galetinho, garçom! Quem resiste ao galeto al primo canto? Esse patrimônio imaterial caxiense merecia mais propaganda oficial. Sim, Caxias devia se divulgar também como Terra do Galeto. Pois foi nela que se inventou a receita do franguinho novo marinado com sálvia e outras especiarias em vinho branco antes de ser assado. Embora apareça nos cardápios ditos “italianos”, esse galetinho é, na verdade, ítalo-gaúcho, criado aqui, em substituição às passarinhadas tão apreciadas pelos imigrantes. Puro sabor da cultura regional, portanto.

E o galeto pede massa! O tortéi foi outra paixão imediata minha — não lembro de já tê-lo comido antes de me mudar para cá. Os envelopes de massa caseira recheados com moranga e regados com molhos variados até podem ser comuns na culinária de matriz italiana mundo afora, mas por aqui passam pelo exigente padrão caxiense de qualidade, que envolve desde a escolha dos ingredientes ao preparo, mandamentos de uma cidade que fez da arte de comer bem uma canção ao bem viver.

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Ainda nas massas, gosto demais de espaguete ao molho de moela – outra feliz descoberta. Também de um bom nhoque, com molho vermelho ou branco. Mais feliz fico ainda se na mesma mesa — forrada com toalha quadriculada — houver fatias de pien, aquele rolinho delicioso feito de frango moído e temperos. E se houver maionese de galinha, outra invenção paroquial. E se houver fortaia, a irresistível fritada de ovos com copa, salame e queijo. E não posso esquecer da carne lessa, aqueles pedaços de carne ou frango cujo caldo virou sopa mas que seguem maravilhosos.

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Como pulei as entradas, vamos a elas. Aqui fui apresentado a muitas conservas caseiras feitas especialmente para abrir os trabalhos à mesa — cebola e pepino entre as mais comuns. Aqui aprendi a comer saladas antes do prato principal. As folhas são quase institucionais, e conheci o radicci, a rúcula, variedades de alface e o pissacan — sobre este, aliás, só recentemente fui saber que é o mesmo dente-de-leão e que o nome local faz alusão ao xixi de cachorro, por brotar por aí, baldio, onde os cães podem mijar. Mas quem se importa? Viva o pissacan!

Quando digo que aprendi a comer saladas aqui, não exagero. Na Bahia servem-se saladas, claro, como as verdes com tomate e as de legumes com maionese, mas não com a variedade e a obrigatoriedade daqui. Surpreso, meu pai chegou a comentar em casa, quando voltou de sua primeira visita a Caxias: “Lá o pessoal come muita salada!”.