Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

O puro sabor da cultura regional

Como marca orgulhosa de sua própria identidade, Caxias do Sul fez da arte de comer bem uma canção ao bem viver

Nivaldo Pereira

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