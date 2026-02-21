Festa na mesa

"Tudo mudou quando conheci a sopa de agnolini. Foi paixão à primeira colherada!". Charles Segat / Especial

Inebriado pelo aroma que exala dos parreirais serranos e no clima da Festa da Uva em Caxias do Sul, meu assunto hoje não poderia ser outro senão a gastronomia. Num argumento mais específico, lembro que a mesa farta e o capricho na culinária — símbolos de vitória na saga imigrante — são as marcas mais imediatas da cultura que se estabeleceu nessa região, resultado das misturas havidas entre tradições dos italianos e dos gaúchos. O resultado é simplesmente espetacular.

Confesso: eu aprendi a comer em Caxias do Sul. Não é exagero. Embora sempre tivesse meus pratos preferidos na rica e originária culinária baiana, e até gostasse de outras coisas, meu paladar se apurou largamente quando me mudei para essas plagas sulistas. Desconectado dos sentidos, eu gostava de dizer, lá pela radical adolescência, que se houvesse um comprimido que fizesse a gente nunca mais precisar comer, eu o tomaria com gosto. Quanta besteira!

Tudo mudou quando conheci a sopa de agnolini. Foi paixão à primeira colherada! Aprendi a preparar um bom caldo e a saber onde encontrar o agnolini bem pequenininho, feito à mão. E prefiro falar agnolini do que o sinônimo capeletti, talvez por aquele começar com A, primeira letra do meu novo alfabeto gastronômico.

E este vai incluir, é claro, os pratos A la minuta, combinação feliz de bife, frango ou peixe grelhados, ovo, arroz, batata frita, pão e salada, de um jeito tão saboroso quanto farto. A gula local prevê: aqui não basta comer bem, tem que comer muito também.

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A letra B me leva ao bucho, também conhecido como tripada ou mondongo. Bom nordestino, eu já conhecia outros preparos do bucho bovino, mas nunca tinha curtido muito. Porém esse, de receita mais italiana, me pegou bonito, com seu tempero perfeito. Iguaria polêmica, tem quem até sinta nojo, mas eu nem ligo, só vou passando o pão no prato até não sobrar nada do molho.

B também é de bauru, que confunde forasteiros por causa do nome, mas todo serrano sabe a diferença do prato na região. O bauru caxiense — filé ou bife com queijo, presunto e tomates — é uma instituição cultural: tem história e até segredos, como os do molho verde que o acompanha em alguns recintos. E vamos encontrá-lo por aí mais ou menos suculento, sempre com freguesia devotada.

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Letra C? Ih, tem muita coisa. Crem: o parceiro azedinho e ideal para o agnolini. Copa: no petisco ou num sanduba, não tem nada melhor. Costela no espeto: só gaúcho raiz aprecia, não comum nas genéricas churrascarias pelo Brasil, e eu passei a adorar também. Costelinha de porco: outra que descobri, ou redescobri, na Serra gaúcha. E mais: chuleta de gado e coxinha da asa do frango – cortes antes raros e hoje assíduos em minha cozinha.

Bah, essa ordem alfabética atrasa a entrada em cena da fundamental polenta! Justo ela, a mãe nutridora dos primeiros colonos e ainda paixão regional. Eu que já gostava de milho e de pirões, me achei na polenta mole, sem dispensar a brustolada e a frita. Virei polenteiro de carteirinha.