De outros carnavais

Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

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Embora ofuscada culturalmente pela Festa da Uva, a folia de Momo também é uma tradição que reporta ao legado da imigração na região

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