De outros carnavais

Ano acabado, calendário descartado. Mas como jogar fora o belo exemplar com fotos alusivas aos 150 anos da imigração italiana celebrados em 2025? Revejo as imagens, mês a mês. Na página de fevereiro, a fotografia, de 1908, mostra um cortejo público organizado pelo Clube Juvenil para conduzir a rainha do Carnaval de Caxias do Sul. Curioso, fotografei com o celular a página, somente para poder aumentá-la em busca de detalhes.
A Avenida Júlio de Castilhos ainda não tinha calçamento, mas um grupo trajado especialmente para a ocasião não parecia se importar com a terra batida. Das janelas do sobrado da Pharmacia Italo-Brazileira, mulheres espiavam tudo, atentas. Ao fundo da pequena multidão, entre homens de chapéus, mulheres e crianças, havia uma banda de música.
Fiquei a imaginar que ritmo estaria animando a cena. O samba ainda nem existia como tal. Era um Carnaval dos primeiros caxienses, de quando, como sugere o nome da farmácia, Itália e Brasil se fundiam numa cultura única aqui nos altos da Serra gaúcha.
A foto data de 23 anos antes de ser concebida a primeira Festa da Uva. E essa antecedência do Carnaval derruba a crença de que a Festa da Uva, ao exaltar a força laboral e as conquistas da comunidade, seja mais legítima e identitária do que as folias de Momo — também de origem europeia, bom lembrar.
Diminuir a importância cultural do Carnaval resulta num prejuízo para a mais abrangente identidade caxiense. Isso decorre de um tipo de disputa simbólica até comum, envolvendo as noções de centro e periferia, de “nós” e “os outros” e de limites entre classes sociais. Como festa da dissolução de barreiras, o Carnaval sempre bagunça as estruturas e convenções. Ainda bem, digo eu, com meu sangue baiano.
Em conexão com a fotografia de 1908, busco nos cadernos de pesquisa do antropólogo Thales de Azevedo notas relativas ao Carnaval de Caxias. Em 1955, o estudioso apurou que nos bailes carnavalescos do Clube Juvenil dançaram “operários e outras pessoas modestas” e até moças da zona colonial, gente que rotineiramente seria barrada no clube. Sim, mesmo num restritivo ambiente, essa folia cumpria sua função social de misturar tudo.
Corta para o Carnaval de 1993, o meu primeiro em Caxias, eu há apenas três meses na cidade. Já repórter do Pioneiro, integrei a equipe que cobriu os bailes nos vários clubes. Em dupla comigo no trabalho, a inesquecível fotógrafa Carla Pauletti divertia-se com meus choques culturais. O primeiro deles: o tempo tinha virado no sábado, e o termômetro marcava 11 graus! Carnaval gelado? “Bem-vindo a Caxias, baiano”, ria Carla.
Num certo clube, quase ninguém dançava. Pudera: o som era de mornas marchinhas instrumentais e valsas rancho. O povo reclamava, aos bocejos. Alguém da diretoria justificou: “É para não dar confusão”. Pasmei! Medo do Carnaval?
Ah, tanta coisa mudou de lá para cá! E o Carnaval também. Entre triunfos ocasionais e frequentes desprezos, o Rei Momo vai levando. Já sabe que é tradição: junto a santos e mudas de parreira, também veio na bagagem dos imigrantes italianos.