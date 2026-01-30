"Por experiência pessoal, identifico uma maior fluidez — pilar de felicidade — no comportamento de quem vive em cidades litorâneas". Charles Segat / Especial

“Perto de muita água, tudo é feliz”. Grifei essa frase no clássico Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Aliás, esse é o livro mais grifado de minha coleção, eu que não costumo riscar livros. Mas como deixar passar tantas pérolas de poesia e sabedoria a escorrer das páginas do romance? Neste 2026, o livro, lançado em 1956, completa 70 anos. O Brasil tem a obrigação de celebrar essa obra monumental, eu mesmo me vejo no dever de exaltá-la, mas não será hoje que o farei. Se comecei citando o Rosa, é porque quero falar da água — e do mar!

O mar, a grande água, perto da qual tudo é mais feliz. Por experiência pessoal, identifico uma maior fluidez — pilar de felicidade — no comportamento de quem vive em cidades litorâneas. Vivi grande parte da minha vida em Salvador, antes de me mudar para Caxias do Sul. Como sou geminiano, precisei contrapor ao maleável azul do mar o firme e rochoso verde serrano. Preciso das duas vivências, eis o mistério do meu ser. E morro de sede de mar quando há muito tempo sem vê-lo.

A poeta portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen escreveu: “Quando eu morrer voltarei para buscar / Os instantes que não vivi perto do mar”. Já o baiano Dorival Caymmi — que nasceu para cantar o mar, segundo Maria Bethânia —, assim cantou: “Quem vem pra beira do mar, ai / Nunca mais quer voltar, ai”. Ai, poetas, vocês entendem como ninguém dessas magias que nossa razão não decifra.

Tanto quanto entrar no mar e ali ficar até os dedos enrugarem, adoro caminhar na areia, seguindo a linha sinuosa das ondas lambendo a terra firme. Perco a noção do tempo e da distância nisso. Li em algum lugar que caminhar na areia da praia é um dos mais relaxantes exercícios corporais. Consta no saber oriental que em nossas plantas dos pés há terminações ligadas a todos os órgãos do corpo. E pisar na areia molhada ativa tudo, no melhor sentido do ativar.

E há a água, a grande água que torna tudo feliz. Já li numa placa praiana: “Água doce acalma, mas o que cura mesmo é água salgada”. Não sei se isso tem relação com o banho de sal grosso da tradição brasileira, mas é fato que um banho de mar nos revigora de modo impressionante. Fico a imaginar o espanto dos navegantes portugueses quando desembarcaram em Porto Seguro em 1500, sujos e adoentados, ao verem os nativos, saudáveis e limpinhos, pulando e folgando nas águas da praia.

A tradição do banho de mar e das férias de verão na praia, ícones culturais de um país litorâneo e tropical como o Brasil, curiosamente, não vem de longe na história. Parece que foi somente na segunda metade do século 19 que os médicos começaram a receitar banhos de mar contra moléstias da pele. E somente no século 20 a ida à praia passou a ser lazer, diversão, necessidade de leveza, e por aí vai.

Enquanto escrevo essas linhas, ouço o mar batendo na praia. Vivo o final das férias de verão. E penso em como levar comigo essa languidez, essa entrega confiante que o mar sugere, essa sutil alegria.