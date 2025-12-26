"Se o ano que acaba foi um anúncio do que está por vir, o novo ano abrirá de vez as portas para isso". Charles Segat / Divulgação

A cada virada de ano, em nível coletivo, sentimos o aflorar de anseios sobre o futuro, ignorando que não é uma mera troca de calendário que vai trazer o novo esperado. Sem cortar o barato do otimismo de ocasião que invocamos, e que nos faz tão bem, convém lembrar que estaremos apenas ritualizando a passagem do tempo, e que este não costuma caber nas rígidas caixas de passado, presente e futuro que inventamos.

O tempo é dado a ironias. Às vezes, a caixa do presente, feito uma gaveta bagunçada, pode estar cheia de passado. Mesmo a caixa do futuro, lugar de vazios e sonhos, também pode estar tão atulhada de expectativas que não oferece espaço para o que realmente possa vir. Mas, como na canção do Caetano, por ser tão inventivo e parecer contínuo, o tempo é um dos deuses mais lindos. Saber lidar com ele é um dos segredos do bem viver.

Nosso próprio calendário já se inicia – em janeiro – aludindo ao deus romano Janus, aquele que presidia os começos e que tinha duas faces: uma para trás, voltada ao passado, e outra frontal, que via adiante. Janus regia as portas e as janelas, feitas para fechar e abrir. E o tempo parece exigir isso de nós, esse jogo de apostas e desapegos, de entregas e finais. Por essa situação de limiar, perscrutar o futuro se torna uma arte tão necessária quanto complexa.

Já não adoramos os velhos deuses, embora eles sigam por aí, disfarçados em outras formas. Pois que eles sirvam de metáforas, símbolos a gerar reflexões sobre nosso real tamanho na roda da vida. A astrologia é uma dessas artes que, longe de determinar o vindouro, oferece luzes para entender os desafios do presente. Moradas simbólicas dos antigos deuses, os planetas, em sua dança cíclica no calendário cósmico, soam como mensagens cifradas por desvendar.

Neste 2026, planetas de movimento lento que já começaram a mudar de signos em 2025 – indicando novos e impactantes fluxos coletivos – o fazem agora de modo definitivo. Ou seja, se o ano que acaba foi um anúncio do que está por vir, o novo ano abrirá de vez as portas para isso. A configuração mais importante, pela raridade com que ocorre, é a conjunção entre Saturno e Netuno no começo do signo de Áries, que se dará de forma exata dia 20 de fevereiro, mas com um efeito de longa duração.

O lugar no céu desse encontro planetário, o grau zero do fogoso Áries, é também o começo da roda zodiacal, ponto definidor de uma nova estação e irradiador de novas formulações coletivas. Daí a força esperada das manifestações de tensões ou fusões entre as estruturas e limitações saturninas e as dissoluções netuninas. Olhando o passado, o último encontro entre os citados astros deu-se em 1989, quando a queda do Muro de Berlim marcou a derrocada de uma geopolítica e início de nova era global.

