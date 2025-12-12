Para lembrar Erico, humanista eterno

"em tempos festivos, louvar o patriarca Erico é agradecer à vida por estes presentes em forma de gente". Charles Segat / Especial

Há que celebrar. No próximo dia 17, completam-se 120 anos do nascimento de Erico Verissimo. Se ainda nos dói a perda recente de Luis Fernando Verissimo, filho de Erico, então que 2025 não termine sem que reconheçamos a eternidade desses dois gigantes da literatura brasileira. Ambos — e cada qual com seu estilo — criaram obras imperecíveis em que refletem sobre a sociedade sempre a partir de uma base humanística exemplar. De tão talentosos e necessários, foram acolhidos e amados pelos leitores. Assim, em tempos festivos, louvar o patriarca Erico é agradecer à vida por estes presentes em forma de gente.

Leia Mais Os bastidores de dezembro

Sobre a grandeza de Erico, há uma historinha contada com graça por Jorge Amado. Em 1949, viajando pela Itália, Jorge viu numa livraria de Milão uma pilha de livros seus traduzidos, sob um cartaz com foto sua e o aviso de que se tratava do mais famoso escritor brasileiro. Jorge ficou todo prosa. Foi conferir uma livraria adiante, e lá havia outra pilha de livros com os mesmos dizeres, mas se referindo a... Erico Verissimo! Sim, durante décadas, o baiano e o gaúcho, grandes amigos, foram os mais lidos e traduzidos autores nacionais.

Leia Mais Ornitólogo de apartamento

Tanto Jorge quanto Erico se lançaram na literatura no começo da década de 1930, quando essa arte no Brasil estava definindo sua própria identidade após o movimento modernista. Vindo de Cruz Alta, Erico se fixou em Porto Alegre, cenário das tramas urbanas que passou a escrever. Após o sucesso de Clarissa, de 1932, o autor afastou-se da prosa mais poética para aproximar-se de um discurso mais realista e antenado com o contexto mundial — tempos ásperos, fascismo e nazismo em ascensão, lembremos. Foi quando Erico fez de seu ofício um farol a clarear os valores humanos contra as sombras e tiranias que culminaram na Segunda Guerra Mundial.

Leia Mais A seguir cenas de amor e espera

O primeiro livro de Erico que li foi também seu primeiro sucesso estrondoso: Olhai os Lírios do Campo, de 1938. Eu tinha somente 13 anos, o romance fora leitura obrigatória da disciplina de Português. Eu não tinha maturidade para compreender as nuances temáticas da obra, mas sua leitura me impactou. Era um mundo novo que se revelava, bem diferente do meu, na Bahia. Pela primeira vez via palavras estranhas como coxilha, sanga e minuano. Ah, e aquele frio descrito! Ali se desenhou meu primeiro imaginário do que seria o Rio Grande do Sul.

Leia Mais Quem matou Raquel Acioli?

Muitos anos depois, eu já migrante nos pagos gaúchos, ao decidir cursar um mestrado em Letras, achei obrigatório — por paixão, por gratidão — que o objeto de estudo fosse Erico Verissimo. E escolhi como tema de pesquisa uma análise do mito fundador gaúcho apresentado por Erico em O Tempo e o Vento, sua obra máxima. Em 2005, ano do centenário do autor, eu imerso na dissertação e já íntimo de Ana Terra e do Capitão Rodrigo, afirmei, numa entrevista à RBS TV, que Erico Verissimo teve participação ativa na minha vinda para o Rio Grande. Estranho? Mas era a pura verdade. E tem quem ache que a literatura não influencia a realidade...