Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

Para lembrar Erico, humanista eterno

No próximo dia 17, completam-se 120 anos do nascimento do escritor gaúcho que por primeiro mostrou o Rio Grande do Sul ao mundo

Nivaldo Pereira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS