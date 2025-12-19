O Natal segundo a canção popular

"Tradutor ímpar das dores de amores, o gaúcho Lupicínio Rodrigues mostrou a felicidade indo-se embora na estação. Em Meu Natal". Charles Segat / Especial

Por esta época, no ano passado, escrevi aqui sobre a primeira e mais famosa canção natalina da música brasileira, Boas Festas. Composta por Assis Valente em 1932, a canção ainda é tocada exaustivamente a cada dezembro, mesmo que sua letra, tristíssima, diga que Papai Noel com certeza já morreu e que felicidade é brinquedo que não tem. Naquela crônica, associei o tom sombrio da música aos tormentos pessoais do compositor e extrapolei sua condição social de exclusão à realidade maior das desigualdades do país. Daí a canção tocar tanto e a tanta gente, considerei.

Andei a pesquisar sobre outras obras do cancioneiro natalino do Brasil. Nos moldes de Boas Festas, a tristeza impera em boa parte dele. É como se o clima de união e celebração proposto pelo Natal também exaltasse as carências e solidões. Como a tristeza é senhora desde que o samba é samba, pérolas tristes natalinas sempre brotam. E grandes mestres da nossa música criaram tristonhas canções temáticas.

Tradutor ímpar das dores de amores, o gaúcho Lupicínio Rodrigues mostrou a felicidade indo-se embora na estação. Em Meu Natal, ele canta: “Meu bom Papai Noel / Nunca esqueceu-me no seu dia / O Natal para mim / Sempre foi festa e alegria / Depois que eu cresci / Consegui tudo que sonhei / Até um grande amor / Na minha vida eu encontrei”. Mas eis que um destino mau leva embora a amada, deixando o desalento: “Sabe o que o Papai Noel / Me trouxe este ano? / Foi um cesto, foi um cesto / Com tristeza e desengano”.

Em Presente de Natal, canção pouco conhecida de Cartola, também é a partida da amada que esvazia o sentido da festa. Ao chegar em casa, o apaixonado narrador encontra, ao lado da árvore de Natal, um bilhete dizendo: “Meu amor, eu ainda te quero / Mas por certo lá fora há mais alegria”. Ele então sai a chorar pelas ruas. E encontra amigos a lhe desejar um feliz Natal, ao que ele conclui: “Meu desejo é que ninguém tenha / Um outro igual”.

Como o famoso humor brasileiro a tudo alivia, mesmo a carência extrema pode soar engraçada. Em Véspera de Natal, Adoniran Barbosa conta do pobre que, ao chegar e encontrar a nega zangada, a criançada chorando e a mesa vazia, sai a comprar balas e até um pão de mel, com a ideia de se vestir de Papai Noel e descer pela chaminé. Pede que a mulher e as crianças cantem o “dingo-bel”, mas o pior acontece: “Ai, meu Deus, que sacrifício / O orifício da chaminé era pequeno / Pra me tirar de lá / Foi preciso chamar os bombeiros”.

Ah, mas felizmente lá vem ele! Lá vem ele, o sempre vibrante Jorge Benjor, para animar a festa! Em Natal Brasileiro, a comunidade celebra a natividade em volta da mesa farta com frutas tropicais, cabrito assado e farofa. E chegam os partideiros locais “Representando os três Reis Magos / Trazendo de presente o samba / E a alegria pro terreiro”. Dentro de casa, “o filho homem de dona Maria / Que acabou de nascer nesse dia glorioso e sentimental / É a imagem do Menino Rei, é a alegria do Natal”. E a noite segue feliz, do jeito brasileiro.