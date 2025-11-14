Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

Ornitólogo de apartamento

Eis a parte final da história do ninho perto da janela, em que se conta do voo livre dos filhotes céus afora e vida adiante

Nivaldo Pereira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS