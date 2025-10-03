Livros são alento contra os dogmas

"O livro é importante contra o veneno das certezas que ora cegam o mundo". Charles Segat / Especial

Sob os naturalmente festivos ares primaveris, Caxias do Sul outra vez abre seu urbano coração para a Feira do Livro. De novo o busto solene do poeta italiano Dante Alighieri, na praça que leva seu nome, testemunha o formigar de gente mais auspicioso dessa cidade forjada a metal e basalto num contínuo labor industrial.

Sim, é sempre auspicioso — porque civilizatório, democrático e libertário — o apelo para a arte do encontro em torno do livro. Ali, na praça, em meio a milhões de páginas impressas com ideias tantas e tantos mundo por desbravar, tudo soa a alento contra os nefastos dogmas e convicções que andam a estreitar as mentes — e a apequenar o humano.

A cada edição da Feira do Livro, sempre tenho uma lista de títulos que se fizeram necessários e a cuja procura me dedico na ocasião. Agora mesmo quero ir atrás de um volume sobre a história do próprio objeto: O Infinito num Junco – A Invenção dos Livros no Mundo Antigo, da espanhola Irene Vallejo. Faz anos já que li sobre ele, e muito fiquei interessado, mas sempre me esqueço quando visito alguma livraria. Desta feita, e dessa feira, não passa: só volto para casa com o tal.

Numa entrevista que guardei, a autora afirma: “Nossa história foi e é tecida entre a civilização e a barbárie, as luzes e as sombras, as descobertas e a violência, e devemos ser capazes de nos mirar ao espelho sem esconder nenhuma dessas faces”. Ora, nada melhor que os livros para nos iluminar sobre o que fundamente nos constitui. E tantas obras imortais seguem nos guiando no essencial autoconhecimento.

Entre memórias e registros, surge a história, para nos informar sobre o que fomos e por onde passamos. Prossegue Irene Vallejo: “Se esquecermos a história, estaremos à mercê daqueles que a manipulam. (...) É importante recorrer ao legado das coisas mais valiosas do passado, com espírito crítico, e tentar fazer com que as melhores ideias iluminem os debates do nosso tempo”.

E acrescenta: “É essa a realização alcançada pelos livros, na medida em que constituem uma polifonia: se contradizem, se questionam, se interpelam, se corrigem, entrelaçam-se a partir de múltiplas perspectivas, dando-nos uma visão muito mais ampla e complexa da realidade”. Repare, então, o quanto o livro é importante contra o veneno das certezas que ora cegam o mundo.

E falando em múltiplas versões e visões, outro livro que devo procurar na feira é Odisseia, de Homero. Claro que já o li, claro que tenho uma edição em casa. Mas cismei de reler a jornada impressionante, e tão reveladora do humano, que coube ao mítico Odisseu no retorno para casa após a Guerra de Troia. Quero reler antes da estreia do filme homônimo que Christopher Nolan está rodando, com Matt Damon como Odisseu e grande elenco estelar.