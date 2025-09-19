Entre incêndios na tarde urbana

Eu caminhava nas imediações da igreja de São Pelegrino quando notei, na Avenida Rio Branco, grupos esparsos de pessoas olhando fixamente para o lado oposto da via. A maioria filmava o que eu ainda não avistara. Assim que cheguei junto da primeira aglomeração, vi o motivo de tanta atenção: um incêndio num apartamento de último andar na quadra de trás, na Rua Feijó Júnior. As labaredas saíam por uma das janelas, quais línguas de fogo assustadoras.
Em cada grupo nos locais de onde era possível ver o incêndio, a tensão se adensava com os tantos burburinhos naquele começo de tarde. E de repente me percebi bem ao lado da igreja, pronto para cruzar a via engarrafada. Foi quando pisei nas flores amarelas dos ipês que ali já se exibem em cor e luz. Olhei para cima, sob um deles, e fui arrebatado por outro tipo de incêndio: o fogo da vida anunciando a primavera!
A florada amarela do ipê contra o azul limpo do céu era um espetáculo sensorial arrepiante. Talvez pela sugestão simbólica da igreja ao lado, vieram-me à mente associações com a dimensão sagrada da existência. Ali parei, em êxtase quase místico, entre pétalas divinas. Sim, naquele entorno tenso pelo fogo no apartamento, somente eu percebia — e recebia — a magia oriunda do ipê florido. Conferi bem: tudo ao redor naquela quadra era trânsito lento e curiosidade mórbida sobre o incêndio.
Atravessei a avenida pensando no privilégio de sozinho ter percebido a chama floral da primavera que se apresentava no caos da urbe. A nova estação começa oficialmente nesta segunda-feira, dia 22, às 15h20min. Mas essa mais aguardada das fases da natureza — por encerrar o sempre penoso inverno — já vem se insinuando há dias. Uma passarada inquieta já madruga em cantorias de sedução nos beirais e janelas. Brotações e florações já colorem o cenário geral, imprimindo outros matizes até mesmo entre as construções verticais do Centro de Caxias do Sul.
Neste dia seguinte ao incêndio, quando escrevo esta crônica, li no jornal que correu tudo bem. Os moradores do apartamento apenas inalaram fumaça, foram socorridos. A cidade retomou sua normalidade, em meio a outras preocupações de cunho econômico, político ou social. Transeuntes com suas urgências e seus celulares seguem atentos ao que tem valor de mercado no cotidiano. Mas tudo muda, tudo queima, tudo passa. Certo mesmo é que a primavera virá outra vez, alheia às vontades humanas.
Evoco um conhecido poema de Fernando Pessoa: “Quando vier a Primavera / Se eu já estiver morto, / As flores florirão da mesma maneira / E as árvores não serão menos verdes que na Primavera passada. / A realidade não precisa de mim.”.
Ah, ainda bem que os poetas, tão visionários quanto inúteis no mercado das almas, sopram aos igualmente inúteis cronistas que o bom da vida está além das humanas razões — está na arte de aprender a olhar. Que o diga Manoel de Barros, poeta do mato: “As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis: / Elas desejam ser olhadas de azul – / Que nem uma criança que você olha de ave”.