Ao meu país, em seu aniversário

Charles Segat / Especial

Brasil, meu Brasil brasileiro, neste teu novo aniversário como nação, em que tentas mais uma vez revalidar teus pressupostos de democracia e autonomia, eu queria te saudar com uma canção que curasse tuas dissociações. Quisera tivesse a voz de um Milton Nascimento e entoar bem alto a linda Povo da Raça Brasil: “Sonhe com um povo gêmeo siamês / Que nenhuma força pode separar / Que nasceu unido e unido vai viver”.

Utopia? É claro, pois o que vemos na real é divisão e conflito. Mas o que seria de nós sem a crença de sermos um só país do futuro? Ah, um país desse tamanho, tão rico em recursos, certamente chegará a hora de essa gente bronzeada mostrar seu valor! O mundo ainda vai se curvar a nossa grandeza! Só falta mesmo algum governante colocar o país nos trilhos. Ou surgir o regente mítico que haverá de nos redimir. Hum, será?

Eu acho que é exatamente nessa esperança ingênua que a utopia vira distopia, que o sonho vira pesadelo. Sim, é nessa entrega consentida do destino nacional a um poder que quase nunca emerge do povo, pois que autoritário, ou forasteiro, que o Brasil desce a ladeira que o levaria ao ascendente futuro. E já temos um longo passado que naturalizou nossa precária consciência de donos do próprio país.

Desde a chegada dos brancos europeus a essa terra habitada por uma gente diferente, o que vimos foram sonhos e promessas a encobrir dominações e violências. Sob catequeses e escravizações, um original povo mestiço foi aqui surgindo, mas sempre subserviente a um distante senhor, a um rei que vivia no além-mar. Ou a seus representantes locais, uma elite plena de privilégios.

Foram mais de 300 anos assim. Mesmo com a independência, o novo país seguiu o modelo de governo monárquico, diferentemente da opção republicana de todas as demais ex-colônias americanas. E ainda manteve como imperador um príncipe português que pouco depois precisou deixar o Brasil para assumir seu lugar no trono de Portugal.

No senso comum, o Brasil liberto fez-se da bondosa decisão de D. Pedro às margens plácidas do Ipiranga. E tal narrativa oculta as lutas travadas pelo povo no Nordeste, e principalmente na Bahia, para expulsar os golpistas portugueses que, lá, não reconheceram o fim da condição colonial. É engraçado como soa espantosa a tantos a revelação de uma guerra pela independência na qual o povo teve atuação decisiva.

O fato é que o país, embora livre, seguiu em frente mas com mentalidade colonial, mantendo o arcaico modelo agrário, a execrável escravidão, as velhas elites no poder e o povo sem voz nem vez. Submetida a sucessivas opressões e ditaduras, a uma educação sofrível ou a resistentes ressentimentos, parte do povo brasileiro ainda não consegue enxergar na democracia, na justiça e na autonomia os degraus para o salto que, enfim, há de unificar o país e lançá-lo ao futuro.