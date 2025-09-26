A indignação cívica e o gosto do amor

“É preciso estar atento e forte”, já havia gritado Gal em 1968, e nunca mais parou de gritar ante os descalabros nacionais. E Gonzaguinha bem soube o que era não ter voz: foi um dos compositores mais censurados na ditadura. Charles Segat / Especial

No disco que lançou em 1978, Gal Costa gravou em dueto com Gonzaguinha o xote malicioso O Gosto do Amor, composição dele. A letra fala de uma moça curiosa que chega a um salão de dança e só vê “gente empareada parecendo até um nó”. Ali está “todo mundo coladinho, no escuro do salão”, corpos e música na arte de explorar e viver os sentidos. Pai e mãe pedem cuidado à moça, “não vá na dança”, “é perdição”, mas eles mesmos jamais resistiram àquela magia vital — o tal gosto do amor.

Lembrei desse dueto porque tanto Gal quanto Gonzaguinha estariam completando 80 anos por agora. Nasceram com quatro dias de diferença: Gonzaguinha, em 22 de setembro de 1945; Gal, dia 26. Tive a sorte de crescer ouvindo os dois, entre outros gigantes da nossa canção. Mesmo que os tempos fossem escuros, sob a ditadura militar, ou talvez até por isso, o Brasil pulsava em luminosa criatividade na música popular, sua mais acessível forma de arte. E me fiz assim, entre as coisas que aprendi nos discos.

Gal e Gonzaga Jr. partiram precocemente — ela em 2022, ele ainda mais cedo, em 1991, aos 45 anos, num acidente de carro. Mirando o legado deles, imagino que, se vivos, certamente participariam das recentes manifestações pelo freio aos deputados na descarada tentativa de obterem privilégios jurídicos. “É preciso estar atento e forte”, já havia gritado Gal em 1968, e nunca mais parou de gritar ante os descalabros nacionais. E Gonzaguinha bem soube o que era não ter voz: foi um dos compositores mais censurados na ditadura.

Talvez pela véspera da primavera, talvez pelo eclipse solar, ou mesmo pelo aniversário de Gonzaguinha, eu me enchi de alegria no domingo ao ver meus velhos ídolos, todos octogenários, juntos num mesmo palanque em prol da moral cidadã. Li por aí que tentaram diminuir a potência cívica dos eventos por conta do tom musical e festivo. Disseram que parecia Carnaval. Ora, ora, e existe coisa mais autêntica no Brasil do que o Carnaval? Não é na alegria de brincar unida na avenida que a nação se reconhece e se mistura?

Aliás, já faz muitos anos que o Carnaval tem sido o palco mais lúcido desse país em transe, orquestrado pelo ódio e pelas mentiras. Tem sido assim, no avesso do avesso, na corda bamba da esperança, que nossa vocação para a alegria vem resistindo. Ah, nada pode refrear nossa libido solar! Embora sofra o diabo, nosso povo também canta, samba, ama. Sim, o Brasil cura suas cisões pelo gosto do amor.

Enquanto houver arte — matéria odiada pelos tiranos —, haverá povo a criar, e nenhum abismo poderá engolir esse gigante que canta. Por isso, há que se louvar quando nossa indignação política se traduz não apenas em palavras de ordem da multidão, mas também num canto em uníssono dos hinos que nossos artistas criaram e que nos moldaram como brasileiros.