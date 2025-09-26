Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

A indignação cívica e o gosto do amor

Gal Costa e Gonzaguinha estariam completando 80 anos agora, quem sabe ainda animando as multidões com canções de amanhecer

Nivaldo Pereira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS