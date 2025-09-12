A humana ingratidão para com os animais

"Consideramos estúpido o ser vivo que atende obedientemente às nossas necessidades". Charles Segat / Especial

Céu de Virgem. A astrologia designa a esse signo a regência dos animais, cuja domesticação, há milênios, definiu culturas e assegurou a supremacia da espécie humana. Não preciso lembrar o quando devemos, em nossa saga, a cavalos, vacas, ovelhas, porcos, galinhas e peixes. Quero mais comentar a ingratidão humana para com os seres ditos irracionais. Nossa linguagem, espelho da cultura, é cheia de expressões depreciativas que provam nossa arrogância.

Leia Mais Ao meu país, em seu aniversário

Burrice, por exemplo. Chamamos de burro um humano de pouca inteligência. Projetamos, assim, a estupidez de nossa espécie no animal doméstico que carrega por nós o peso que não suportamos ou que literalmente nos carrega por aí nas costas. Ou seja, consideramos estúpido o ser vivo que atende obedientemente às nossas necessidades. Agimos como um mau patrão que despreza quem o serve. Quem é mesmo o imbecil nessa história?

Leia Mais Na estrada da vida com Walt Whitman

Ok, a estupidez metafórica aí pode vir de certo traço da natureza dos equinos ligado a uma rigidez sem razão aparente. Burros empacam. E podem ser teimosos demais. Por analogia, associamos aos burros quem, dos nossos, também exibe limitações ilógicas ao avanço do aprendizado ou do diálogo. Mas tudo resulta cruel demais quando tomamos essa parte reativa como o todo de sua função doméstica. Quem gostaria de ser conhecido apenas por um defeito?

Leia Mais O vira-lata caramelo chamado Brasil

A lista de expressões desonrosas estende-se aos parentes do burro. E xingamos gente travada de asno e de jumento. Alguém pode ser um bom “cavalo para trabalhar”, como um elogio, mas também largamos sobre um outro mais reativo um negativo “pedaço de cavalo”. Ou animalizamos – rebaixando-o, é claro — o desaforado oponente que ousou nos “meter as patas”. Pobres bichos: tão necessários no cotidiano e tão depreciados na língua dos homens!

Leia Mais Para confirmar que vivo a falar de flores

E o que dizer dos bovinos? De uns tempos para cá, mugidos passaram a ser ofensivas onomatopeias nas trincheiras ideológicas. Gado e rebanho se afinaram em sentido com a burrice. Quando falta senso crítico a certo grupo seguidor de pastores — no sentido mais amplo da palavra —, já disparamos: “bando de ovelhas!”. E logo saímos da esfera doméstica para xingar os mais acomodados de antas ou toupeiras.

Muitas ofensas zoológicas são frutos das covardias e baixezas humanas. Ofender uma mulher? Galinha, vaca, cadela. Ofender um gay? Veado. Ofender um gordo? Baleia. Reclamar de baixa higiene? Porco. Denunciar perfil traiçoeiro? Cobra. Pouco apreço ao trabalho? Preguiça. Vileza concentrada? Rato. Oh, injustiça: tudo o que os bichos buscam é serem eles mesmos...

Leia Mais O prato quente da competição

Até os animais mais íntimos dos humanos, cães e gatos, não escapam de emprestarem imagem a dialéticas expressões de louvor ou agressão. Uma mulher linda? Gata. Uma ladra? Gatuna. Cachorro e cachorra não são apenas variações de gênero: têm sentidos diversos. Um amigo pode nos ser leal numa amizade canina ou pode nos trair numa cachorrada.