Para confirmar que vivo a falar de flores

Dia desses, uma senhora me parou no supermercado para dizer que gosta muito quando escrevo aqui sobre árvores e flores. Agradeci a gentil e inesperada apreciação. E segui com meu carrinho, estranhando um tanto minha suposta reincidência sobre o tema botânico a ponto de alguém o identificar e preferir. Em casa, fui olhar as crônicas escritas desde meses atrás. E sim: há muitas referências a plantas e flores. Sou repetitivo no assunto.

Veja só a graça dessa história de escrever: uma leitora termina por revelar com nitidez ao autor a essência oculta da própria matéria-prima da escrita dele! Em textos subjetivos, como a crônica, onde pululam emoções e imaginações, até esperamos que haja diferentes interpretações sobre o que quis dizer o escritor. Mas quase nunca notamos o quanto este espanta-se consigo mesmo — e descobre-se — a partir da leitura do outro.

O tema de hoje, então, é o meu olhar seletivo para árvores e flores. Antes de tudo, sou devoto da natureza. Nasci e cresci no interior, filho de agricultores. Os ciclos de plantio e colheita pautavam o trabalho familiar no ano. Não havia como estar indiferente ao que vicejava sobre a terra. Num viés astrológico, nasci com a Lua em Touro, signo sensorial de intenso vínculo com a vida natural. Estar no mato, entre árvores, me nutre emocionalmente e me acalma de pronto. Quando a vida urbana me azucrina demais, com seus estresses e dissabores, já sei que preciso me reequilibrar no verde vegetal — ou no verde ou azul marinhos, é claro.

Ainda sobre a Lua, indicadora do vínculo com a mãe, reconheço em meu apreço à natureza traços do amor de minha própria mãe por hortas e jardins. Em seu quintal nunca faltavam as ervas da cozinha diária, aquelas outras de uso farmacêutico e nem flores, muitas flores. Ela tinha o famoso dedo verde: o que plantasse, vingava — e esse dom eu não herdei. Tinha ela um olho atento a plantas diferentes, e logo dava um jeito de ter uma muda, um galhinho que fosse brotar e enriquecer o verde do seu quintal.

Quando ela e meu pai estiveram em Caxias do Sul pela última vez, em 2010, levei-os a visitar o Museu dos Capuchinhos. O frei Celso Bordignon generosamente nos guiou, e eles, muito católicos, adoraram o acervo religioso do espaço. Mas foi no jardim e na horta que minha mãe se iluminou. Tanta coisa que ela não conhecia! Diante de um feijão enramado numa cerca, a velha baiana não se conteve e perguntou ao frei: “Tem sementes?”. E saiu de lá bem faceira com um punhado dos raros feijões na bolsa. Tempos depois, ela me ligaria desolada da Bahia: os feijões estavam lindos, quase em vagens, quando umas lagartas estranhas chegaram e devoraram tudo. A natureza também tem dessas.