O prato quente da competição

"Só cabe uma pessoa no topo, julgado o melhor — isso até a próxima edição do programa". Charles Segat / Especial

Uma coisa que aciona meu lado ranzinza? Essa mania da indústria do entretenimento de a tudo transformar em disputa. Fiquei apavorado dias desses com a chamada de um novo programa na Globo, o reality show culinário Chef de Alto Nível. A trilha sonora tensa, as cores, a narração, a edição, toda estética, enfim, soou semelhante à de um programa de lutas, tipo MMA ou UFC! Uma exaltação à adrenalina! E, surpreendentemente, num programa sobre a arte da comida.

Leia Mais Noites de grilos

Sei que há uma cultura mais ampla a envolver isso. É aquele negócio de não bastar ter algum sucesso, mas ser o melhor, ser f(*), poder tudo. Certos credos modernos, mixados com dogmas religiosos, apregoam combativas superações na conquista de elevados objetivos. Subir a montanha, como na canção do Roberto, já não significa estar simbolicamente perto do divino para prestar reverência, mas ser divino. Tudo a ver com a onda global de exagerados narcisismos, em que os espaços de autonomia gerados pelas redes sociais viraram trincheiras de afirmação.

Leia Mais Lembrar da guerra é fortalecer a paz

O dito programa propõe dividir os participantes em níveis, podendo eles descerem ou subirem, para merecerem o prêmio em dinheiro. Seria um espelho de nosso nada belo quadro social em que a redenção sempre se dá pelo mérito e em que o sentido final de tudo é o dinheiro? Só cabe uma pessoa no topo, julgado o melhor — isso até a próxima edição do programa.

Assumo que sou ranzinza em relação aos reality-shows culinários. Detesto-os do fundo do meu estômago. Sempre os detestei, mesmo sem ter acompanhado nenhum para além de uma ou outra olhada que confirmasse meu desprezo pela infeliz ideia de transformar o sagrado rito da comida em competição, manipulação emocional e jogo de poder.

Leia Mais Morando dentro de uma canção

Não estou querendo que cada cozinha seja um reduto de entrega afetuosa, como se nossas mães lá estivessem a preparar nosso prato preferido. Sei da pressa desses tempos, e acho os bufês a quilo uma grande invenção. Sei também que nesse mundo monetizado ao extremo nada mais é sagrado, já que até em certos templos o tilintar de moedas é mais audível do que cânticos de louvor. Como a comida nossa de cada dia haveria de escapar da competição capitalista?

Tampouco espero que emissoras de televisão sob o onipresente capital deixem de explorar o apelo mais que físico, pois psicológico, da alimentação junto ao público. Minha bronca é com esse tal público, do qual faço parte. Ou seja, a briga cá é comigo. Se adoto a postura preconceituosa de “não vi e não gostei” sobre os tantos reality shows de comida é porque me percebo preso à engrenagem de um modelo de vida que me aliena do que realmente deveria me nutrir desde a alma: a paz.