Nivaldo Pereira

Nivaldo Pereira

Baiano aquerenciado no Rio Grande, é jornalista, professor e astrólogo. A partir da milenar linguagem que espelha o céu na terra, escreve crônicas astrológicas em que reflete sobre os nossos mundos de dentro e de fora.

Crônica
Opinião

Noites de grilos

Fui à caça do inseto cantador que pudesse atrapalhar meu sono na madrugada, pois lembrava bem do que era o seu estridente som dentro de um quarto a altas horas

Nivaldo Pereira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS